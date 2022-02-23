https://ria.ru/20220223/pushilin-1774541201.html

Донбасс использует любой шанс на мир, если он есть, заявил Пушилин

Донбасс использует любой шанс на мир, если он есть, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.02.2022

Донбасс использует любой шанс на мир, если он есть, заявил Пушилин

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР использует любой шанс на мир. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:16

2022-02-23T15:16

2022-02-23T15:53

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР использует любой шанс на мир."Мы как никто другой ценим мир, потому что мы знаем, что такое война. Те мобилизационные мероприятия, которые сейчас проводятся, они во имя мира, во имя того, чтобы противник увидел, с чем ему придется столкнуться и просто не перейдет ту грань. Любой шанс на мир мы используем, вопрос только, есть ли такай шанс", - заявил Пушилин на брифинге.Глава республики добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить Киев в необходимости мирного урегулирования ситуации, однако он убедился, что Украина к этому не готова.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика