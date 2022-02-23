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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/pushilin-1774541201.html
Донбасс использует любой шанс на мир, если он есть, заявил Пушилин
Донбасс использует любой шанс на мир, если он есть, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.02.2022
Донбасс использует любой шанс на мир, если он есть, заявил Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР использует любой шанс на мир. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:16
2022-02-23T15:53
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР использует любой шанс на мир."Мы как никто другой ценим мир, потому что мы знаем, что такое война. Те мобилизационные мероприятия, которые сейчас проводятся, они во имя мира, во имя того, чтобы противник увидел, с чем ему придется столкнуться и просто не перейдет ту грань. Любой шанс на мир мы используем, вопрос только, есть ли такай шанс", - заявил Пушилин на брифинге.Глава республики добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить Киев в необходимости мирного урегулирования ситуации, однако он убедился, что Украина к этому не готова.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
15:16 23.02.2022 (обновлено: 15:53 23.02.2022)
 
Донбасс использует любой шанс на мир, если он есть, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что республика использует любой шанс на мир

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР использует любой шанс на мир.
"Мы как никто другой ценим мир, потому что мы знаем, что такое война. Те мобилизационные мероприятия, которые сейчас проводятся, они во имя мира, во имя того, чтобы противник увидел, с чем ему придется столкнуться и просто не перейдет ту грань. Любой шанс на мир мы используем, вопрос только, есть ли такай шанс", - заявил Пушилин на брифинге.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 15:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР
Глава республики добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить Киев в необходимости мирного урегулирования ситуации, однако он убедился, что Украина к этому не готова.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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