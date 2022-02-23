https://ria.ru/20220223/pushilin-1774538483.html
ВСУ могут в любой момент перейти в наступление, заявил Пушилин
ВСУ могут в любой момент перейти в наступление, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.02.2022
ВСУ могут в любой момент перейти в наступление, заявил Пушилин
Вооружённые силы Украины настроены агрессивно и могут в любой момент перейти в наступление, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:58
2022-02-23T14:58
2022-02-23T14:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Вооружённые силы Украины настроены агрессивно и могут в любой момент перейти в наступление, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Противник настроен агрессивно. В любой момент Украина может перейти в наступление", - сказал журналистам глава ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
ВСУ могут в любой момент перейти в наступление, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ настроены агрессивно и могут перейти в наступление