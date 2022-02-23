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Вопрос границ ЛНР и ДНР может завершиться самостоятельно, считает Пушилин
Вопрос границ ЛНР и ДНР может завершиться самостоятельно, считает Пушилин - РИА Новости, 23.02.2022
Вопрос границ ЛНР и ДНР может завершиться самостоятельно, считает Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вопрос границ ДНР и ЛНР в рамках Луганской и Донецкой областей может завершиться самостоятельно, возможно, мирно. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:54
2022-02-23T14:59
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вопрос границ ДНР и ЛНР в рамках Луганской и Донецкой областей может завершиться самостоятельно, возможно, мирно."Вопрос выхода на границы Донецкой, Луганской народных республик может в этот период просто решиться самостоятельно, а каким способом? Нам хотелось бы, чтобы мирным", - заявил Пушилин на пресс-конференции.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Варвара Скокшина
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в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
14:54 23.02.2022 (обновлено: 14:59 23.02.2022)
 
Вопрос границ ЛНР и ДНР может завершиться самостоятельно, считает Пушилин

Глава ДНР Пушилин: вопрос границ ЛНР и ДНР может завершиться самостоятельно

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вопрос границ ДНР и ЛНР в рамках Луганской и Донецкой областей может завершиться самостоятельно, возможно, мирно.
"Вопрос выхода на границы Донецкой, Луганской народных республик может в этот период просто решиться самостоятельно, а каким способом? Нам хотелось бы, чтобы мирным", - заявил Пушилин на пресс-конференции.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДенис Пушилин
 
 
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