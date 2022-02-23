Зеленский объявил о запуске программы "экономического патриотизма"
Президент Украины Зеленский объявил о программе по снижению налоговой нагрузки на бизнес
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске программы "экономического патриотизма", которая предусматривает создание стимулов для бизнеса и снижение налоговой нагрузки.
"Мы запускаем программу экономического патриотизма: это дополнительные стимулы для локализации нашего производства, целевые программы поддержки отдельных отраслей, уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и проверок, это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему, снижение НДС на бензин и дизель, что снизит цены на заправках. Наша цель — достижение экономической независимости, особенно в энергетике", — заявил Зеленский в видеообращении.
Он также отметил, что намерен в среду встретиться с представителями большого бизнеса.
"Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на нашей, украинской земле, которую защищают наши военные, а значит и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места", — добавил украинский президент.
Опубликовано: Никита Стома