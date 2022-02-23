https://ria.ru/20220223/programma-1774472281.html

Зеленский объявил о запуске программы "экономического патриотизма"

Зеленский объявил о запуске программы "экономического патриотизма" - РИА Новости, 23.02.2022

Зеленский объявил о запуске программы "экономического патриотизма"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске программы "экономического патриотизма", которая предусматривает создание стимулов для бизнеса и снижение... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T00:35

2022-02-23T00:35

2022-02-23T00:35

украина

в мире

владимир зеленский

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774422731_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_0c9573f2f96b56fcbd429808c209201e.jpg

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске программы "экономического патриотизма", которая предусматривает создание стимулов для бизнеса и снижение налоговой нагрузки.Он также отметил, что намерен в среду встретиться с представителями большого бизнеса."Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на нашей, украинской земле, которую защищают наши военные, а значит и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места", — добавил украинский президент.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

украина, в мире, владимир зеленский, киев