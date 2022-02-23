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Зеленский объявил о запуске программы "экономического патриотизма"
Зеленский объявил о запуске программы "экономического патриотизма" - РИА Новости, 23.02.2022
Зеленский объявил о запуске программы "экономического патриотизма"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске программы "экономического патриотизма", которая предусматривает создание стимулов для бизнеса и снижение... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:35
2022-02-23T00:35
украина
в мире
владимир зеленский
киев
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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске программы "экономического патриотизма", которая предусматривает создание стимулов для бизнеса и снижение налоговой нагрузки.Он также отметил, что намерен в среду встретиться с представителями большого бизнеса."Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на нашей, украинской земле, которую защищают наши военные, а значит и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места", — добавил украинский президент.
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украина, в мире, владимир зеленский, киев
00:35 23.02.2022
 
Зеленский объявил о запуске программы "экономического патриотизма"

Президент Украины Зеленский объявил о программе по снижению налоговой нагрузки на бизнес

© AFP 2022 / Handout/Ukraine presidencyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / Handout/Ukraine presidency
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске программы "экономического патриотизма", которая предусматривает создание стимулов для бизнеса и снижение налоговой нагрузки.

"Мы запускаем программу экономического патриотизма: это дополнительные стимулы для локализации нашего производства, целевые программы поддержки отдельных отраслей, уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и проверок, это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему, снижение НДС на бензин и дизель, что снизит цены на заправках. Наша цель — достижение экономической независимости, особенно в энергетике", — заявил Зеленский в видеообращении.

Он также отметил, что намерен в среду встретиться с представителями большого бизнеса.
"Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на нашей, украинской земле, которую защищают наши военные, а значит и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места", — добавил украинский президент.
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Опубликовано: Никита Стома
 
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