00:01 23.02.2022 (обновлено: 03:40 23.02.2022)
В Раде зарегистрировали проект постановления о закрытии границы с Россией
В Раде зарегистрировали проект постановления о закрытии границы с Россией
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Проект постановления об обращении к президенту Украины об объявлении военного положения на Донбассе и прекращении транспортного сообщения с РФ и закрытии границы с Белоруссией и РФ зарегистрирован в Верховной раде, сообщается на сайте украинского парламента.
Инициатор законопроекта - внефракционная депутат Оксана Савчук.
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"Обратиться к президенту Украины с предложениями: внести в Верховную раду Украины представление об объявлении военного состояния на территории Донецкой и Луганской областей; принять меры реагирования по прекращению транспортного сообщения с Российской Федерацией и закрытии государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией. 2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия", - говорится в тексте проекта.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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Опубликовано: Ольга Филиппова