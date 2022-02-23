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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/prizyv-1774513954.html
Украина начала призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет
Украина начала призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет - РИА Новости, 23.02.2022
Украина начала призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет
Украина объявила о призыве на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил страны. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:46
2022-02-23T14:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Украина объявила о призыве на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил страны."Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. &lt;...&gt; Максимальный срок службы — один год", — говорится в публикации.Накануне президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый для страны период.По данным Генштаба, резервистов оперативного резерва первой очереди распределят в те воинские части и с той специальностью, в которых они служили до этого и подписали контракт на прохождение службы в оперативном резерве. За призванным резервистом сохраняются рабочее место и среднемесячная зарплата.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/nastuplenie-1774505435.html
https://ria.ru/20220223/ukraina-1774507930.html
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Влада Копылова
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
11:46 23.02.2022 (обновлено: 14:56 23.02.2022)
 
Украина начала призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет

Украина начала призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные во время учений
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Украина объявила о призыве на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил страны.
"Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. <...> Максимальный срок службы — один год", — говорится в публикации.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый для страны период.
По данным Генштаба, резервистов оперативного резерва первой очереди распределят в те воинские части и с той специальностью, в которых они служили до этого и подписали контракт на прохождение службы в оперативном резерве. За призванным резервистом сохраняются рабочее место и среднемесячная зарплата.
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 10:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке предположили, когда ВСУ перейдут в наступление в Донбассе
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 11:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Во Франции не согласились с Байденом в оценке событий на Украине
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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