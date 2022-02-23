11:46 23.02.2022 (обновлено: 14:56 23.02.2022)
Украина начала призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет
Украина начала призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет
Украинские военные во время учений
КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Украина объявила о призыве на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил страны.
"Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. <...> Максимальный срок службы — один год", — говорится в публикации.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый для страны период.
По данным Генштаба, резервистов оперативного резерва первой очереди распределят в те воинские части и с той специальностью, в которых они служили до этого и подписали контракт на прохождение службы в оперативном резерве. За призванным резервистом сохраняются рабочее место и среднемесячная зарплата.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Влада Копылова