https://ria.ru/20220223/prizyv-1774513954.html

Украина начала призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет

Украина начала призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет - РИА Новости, 23.02.2022

Украина начала призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет

Украина объявила о призыве на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил страны. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T11:46

2022-02-23T11:46

2022-02-23T14:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773727557_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9d82f0010aff2bc7d15f2b60c32269b7.jpg

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Украина объявила о призыве на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил страны."Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. <...> Максимальный срок службы — один год", — говорится в публикации.Накануне президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый для страны период.По данным Генштаба, резервистов оперативного резерва первой очереди распределят в те воинские части и с той специальностью, в которых они служили до этого и подписали контракт на прохождение службы в оперативном резерве. За призванным резервистом сохраняются рабочее место и среднемесячная зарплата.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/nastuplenie-1774505435.html

https://ria.ru/20220223/ukraina-1774507930.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс