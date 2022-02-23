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СК возбудил дело против ВСУ о применении запрещенных в конфликте средств

СК возбудил дело против ВСУ о применении запрещенных в конфликте средств - РИА Новости, 23.02.2022

СК возбудил дело против ВСУ о применении запрещенных в конфликте средств

Следственный комитет России возбудил дело о применении запрещенных при конфликте средств после гибели двух человек в ЛНР при стрельбе Вооруженных сил Украины... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T20:53

2022-02-23T20:53

2022-02-23T22:40

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о применении запрещенных при конфликте средств после гибели двух человек в ЛНР при стрельбе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю, сообщается на сайте ведомства."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 22 февраля около 23.35 военные ВСУ, выполняя приказы Минобороны Украины, "произвели прицельный выстрел противотанковой управляемой ракетой по легковому автомобилю", двигающемуся по направлению села Березовское в сторону поселка Золотое-5 города Первомайска ЛНР, в котором находились двое мирных жителей."В результате прямого попадания снаряда транспортное средство сгорело, а находившиеся в нем люди погибли на месте", - добавляется в сообщении.Отмечается, что СК РФ установит причастных к преступлению лиц и примет меры для реализации принципа неотвратимости наказания для тех, кто причастен к преступлению.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Петр Попадюк

ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф), лнр, в мире, вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, первомайск, министерство обороны украины