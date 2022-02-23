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СК возбудил дело против ВСУ о применении запрещенных в конфликте средств
СК возбудил дело против ВСУ о применении запрещенных в конфликте средств - РИА Новости, 23.02.2022
СК возбудил дело против ВСУ о применении запрещенных в конфликте средств
Следственный комитет России возбудил дело о применении запрещенных при конфликте средств после гибели двух человек в ЛНР при стрельбе Вооруженных сил Украины... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T20:53
2022-02-23T20:53
2022-02-23T22:40
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
лнр
в мире
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луганская народная республика
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о применении запрещенных при конфликте средств после гибели двух человек в ЛНР при стрельбе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю, сообщается на сайте ведомства."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 22 февраля около 23.35 военные ВСУ, выполняя приказы Минобороны Украины, "произвели прицельный выстрел противотанковой управляемой ракетой по легковому автомобилю", двигающемуся по направлению села Березовское в сторону поселка Золотое-5 города Первомайска ЛНР, в котором находились двое мирных жителей."В результате прямого попадания снаряда транспортное средство сгорело, а находившиеся в нем люди погибли на месте", - добавляется в сообщении.Отмечается, что СК РФ установит причастных к преступлению лиц и примет меры для реализации принципа неотвратимости наказания для тех, кто причастен к преступлению.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф), лнр, в мире, вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, первомайск, министерство обороны украины
20:53 23.02.2022 (обновлено: 22:40 23.02.2022)
СК возбудил дело против ВСУ о применении запрещенных в конфликте средств
СК возбудил уголовное дело против ВСУ о применении в ЛНР запрещенных в конфликте средств