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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/primenenie-1774583971.html
СК возбудил дело против ВСУ о применении запрещенных в конфликте средств
СК возбудил дело против ВСУ о применении запрещенных в конфликте средств - РИА Новости, 23.02.2022
СК возбудил дело против ВСУ о применении запрещенных в конфликте средств
Следственный комитет России возбудил дело о применении запрещенных при конфликте средств после гибели двух человек в ЛНР при стрельбе Вооруженных сил Украины... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T20:53
2022-02-23T22:40
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
лнр
в мире
вооруженные силы украины
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о применении запрещенных при конфликте средств после гибели двух человек в ЛНР при стрельбе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю, сообщается на сайте ведомства."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 22 февраля около 23.35 военные ВСУ, выполняя приказы Минобороны Украины, "произвели прицельный выстрел противотанковой управляемой ракетой по легковому автомобилю", двигающемуся по направлению села Березовское в сторону поселка Золотое-5 города Первомайска ЛНР, в котором находились двое мирных жителей."В результате прямого попадания снаряда транспортное средство сгорело, а находившиеся в нем люди погибли на месте", - добавляется в сообщении.Отмечается, что СК РФ установит причастных к преступлению лиц и примет меры для реализации принципа неотвратимости наказания для тех, кто причастен к преступлению.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
луганская народная республика
первомайск
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ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф), лнр, в мире, вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, первомайск, министерство обороны украины
20:53 23.02.2022 (обновлено: 22:40 23.02.2022)
 
СК возбудил дело против ВСУ о применении запрещенных в конфликте средств

СК возбудил уголовное дело против ВСУ о применении в ЛНР запрещенных в конфликте средств

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о применении запрещенных при конфликте средств после гибели двух человек в ЛНР при стрельбе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю, сообщается на сайте ведомства.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 22 февраля около 23.35 военные ВСУ, выполняя приказы Минобороны Украины, "произвели прицельный выстрел противотанковой управляемой ракетой по легковому автомобилю", двигающемуся по направлению села Березовское в сторону поселка Золотое-5 города Первомайска ЛНР, в котором находились двое мирных жителей.
"В результате прямого попадания снаряда транспортное средство сгорело, а находившиеся в нем люди погибли на месте", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что СК РФ установит причастных к преступлению лиц и примет меры для реализации принципа неотвратимости наказания для тех, кто причастен к преступлению.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныРоссияЛуганская Народная РеспубликаПервомайскМинистерство обороны Украины
 
 
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