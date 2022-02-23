https://ria.ru/20220223/prazdnik-1774018264.html

День защитника Отечества

День защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2022

День защитника Отечества

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющейся днем воинской славы страны. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T00:24

2022-02-23T00:24

2022-02-23T00:24

справки

день защитника отечества

россия

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23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющейся днем воинской славы страны. Праздник зародился еще в СССР; тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Документа, учреждавшего 23 февраля как официальный советский праздник, не существовало. Советская историография связывала приурочивание чествования военных к этой дате с событиями 1918 года: 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Совет народных комиссаров (СНК) во главе с председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 11 февраля (29 января по старому стилю) – Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ). В обстановке наступления войск германского империализма на Советскую Россию 22 февраля был опубликован декрет-воззвание СНК "Социалистическое Отечество в опасности!" (принят 21 февраля), а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде (ныне Санкт-Петербург), Москве и других городах страны, на которых трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества от наступавших германских войск. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и началом формирования ее отрядов и частей. В первые дни января 1919 года вспомнили и о приближающейся годовщине декрета СНК. 10 января 1919 года председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский направил в президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) предложение отпраздновать годовщину создания Красной Армии, приурочив торжество к ближайшему воскресенью до или после 28 января. Однако из-за позднего предоставления ходатайства решение не было принято. Тогда инициативу празднования первой годовщины РККА взял на себя Моссовет. 24 января 1919 года его президиум, возглавляемый Львом Каменевым, постановил приурочить эти торжества ко дню Красного подарка, проводимого с целью сбора материальных и денежных средств для Красной Армии. При ВЦИК был создан Центральный комитет по организации празднования годовщины Красной Армии и дня Красного подарка, который назначил проведение торжеств на воскресенье 23 февраля. 5 февраля 1919 года "Правда" и другие газеты опубликовали сообщение: "Устройство дня Красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января". 23 февраля 1919 года граждане России впервые отметили годовщину Красной Армии, но ни в 1920 году, ни в 1921 году этот день не отмечался. Перед празднованием четвертой годовщины Красной Армии 27 января 1922 года Президиум ВЦИК опубликовал постановление, в котором говорилось: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)". В Москве это событие отметили парадом войск Московского гарнизона на Красной площади. Перед пятилетним юбилеем Красной Армии в принятом 18 января 1923 года постановлении Президиума ВЦИК, говорилось: "23 февраля 1923 года Красная Армия будет праздновать 5-ю годовщину своего существования. В этот день, пять лет тому назад, был опубликован Декрет Совета народных комиссаров от 28 января того же года, которым было положено начало Рабоче-Крестьянской Красной Армии, оплоту пролетарской диктатуры". Десятую годовщину РККА в 1928 году, как и все предыдущие, отмечали как годовщину декрета Совнаркома об организации Красной Армии от 28 января 1918 года, но саму дату издания документа связали напрямую с 23 февраля. В 1938 году в "Кратком курсе истории ВКП(б)" была изложена принципиально новая трактовка происхождения даты праздника, не связанная с декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что в 1918 году под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма – 23 февраля стал днем рождения молодой Красной Армии". Позже, в приказе народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 1942 года формулировка была немного изменена: "Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной Армии". В 1951 году появилась очередная версия происхождения праздника. В "Истории гражданской войны в СССР" было указано, что в 1919 году первая годовщина Красной Армии праздновалась "в памятный день мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную Армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии". С течением времени менялось и название праздника. С 1922 года это дата традиционно отмечалась как День Красной Армии, с 1946 года – День Советской Армии, с 1949 года – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В начале 1990-х годов праздник недолго назывался Днем Российской армии, с 1993 года – Днем защитников Отечества. На основании Федерального закона от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы России" день 23 февраля стал официально именоваться как "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитников Отечества". В 2006 году название праздника было откорректировано в соответствии с изменениями, внесенными в этот закон, из его официального описания были исключены слова "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник". В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля – День защитника Отечества – нерабочим праздничным днем. День 23 февраля, в силу сложившихся традиций, стал государственным всенародным праздником, посвященным всем поколениям защитников Отечества. Он является символом мужества и доблести российского воинства. На протяжении своей многовековой истории россияне в многочисленных войнах самоотверженно отстаивали суверенитет и независимость, а порой и право на существование Российского государства. Примером тому служат героизм русского солдата в годы Отечественной войны 1812 года, подвиги в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, отвага и доблесть в Афганистане, самоотверженность на Северном Кавказе и в миротворческих операциях. Сегодня, продолжая победные традиции предков, военнослужащие российской армии с честью выполняют специальные задачи по борьбе с международным терроризмом. Свой высокий профессионализм и боеспособность, силу духа и лучшие качества российского воинства они уверенно подтвердили и в ходе операции в Сирийской Арабской Республике, уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для Родины, помогли и сирийцам сохранить суверенитет страны. В День защитника Отечества в России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны, но этот день является также неформальным народным праздником всех мужчин. Он празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. В этот день поздравляют также и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Одна из традиций праздника в Москве – торжественная церемония у стен Кремля, возложение венков к Могиле неизвестного солдата. 23 февраля вечером проводится праздничный артиллерийский салют в городах-героях Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день защитника отечества, россия