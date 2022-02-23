https://ria.ru/20220223/pozdravlenie-1774472133.html

Путин поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны

Путин поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны - РИА Новости, 23.02.2022

Путин поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества, отметив, что их подвиг по спасению мира от нацизма... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T00:33

2022-02-23T00:33

2022-02-23T00:33

общество

александр невский

берлин (город)

сталинград

великая отечественная война (1941-1945)

день защитника отечества

владимир путин

москва

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества, отметив, что их подвиг по спасению мира от нацизма является примером для всех, кто сегодня защищает Россию от внешних угроз в армии и на флоте.Он отметил, что в основе ратной истории России, ее славы и побед всегда были патриотизм и единство народа, подвиг ее сынов и дочерей, преданных Отечеству. Президент подчеркнул, что россияне гордятся многими поколениями защитников страны — дружинниками Александра Невского и Дмитрия Донского, ополченцами Минина и Пожарского, героями Полтавы и Бородино, Сталинграда и штурма Берлина — "всеми, кто по заветам предков Отчизну мужеством прославил"."В этот день наши искренние, самые сердечные слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить что именно вы, доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм, спасли от этой варварской, беспощадной, смертоносной силы всю страну и весь мир. Ваш подвиг - это вершина в истории человечества, великий пример для всех кто сегодня служит в армии и на флоте, на суше, в воздухе, на море бережет Россию от внешних угроз", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20220223/kachestva-1774470903.html

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Никита Стома

общество, александр невский, берлин (город), сталинград, великая отечественная война (1941-1945), день защитника отечества, владимир путин, москва