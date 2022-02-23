https://ria.ru/20220223/pozdravlenie-1774472133.html
Путин поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны
Путин поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны - РИА Новости, 23.02.2022
Путин поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны
Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества, отметив, что их подвиг по спасению мира от нацизма... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:33
2022-02-23T00:33
2022-02-23T00:33
общество
александр невский
берлин (город)
сталинград
великая отечественная война (1941-1945)
день защитника отечества
владимир путин
москва
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества, отметив, что их подвиг по спасению мира от нацизма является примером для всех, кто сегодня защищает Россию от внешних угроз в армии и на флоте.Он отметил, что в основе ратной истории России, ее славы и побед всегда были патриотизм и единство народа, подвиг ее сынов и дочерей, преданных Отечеству. Президент подчеркнул, что россияне гордятся многими поколениями защитников страны — дружинниками Александра Невского и Дмитрия Донского, ополченцами Минина и Пожарского, героями Полтавы и Бородино, Сталинграда и штурма Берлина — "всеми, кто по заветам предков Отчизну мужеством прославил"."В этот день наши искренние, самые сердечные слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить что именно вы, доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм, спасли от этой варварской, беспощадной, смертоносной силы всю страну и весь мир. Ваш подвиг - это вершина в истории человечества, великий пример для всех кто сегодня служит в армии и на флоте, на суше, в воздухе, на море бережет Россию от внешних угроз", - подчеркнул президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, александр невский, берлин (город), сталинград, великая отечественная война (1941-1945), день защитника отечества, владимир путин, москва
Путин поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны
Президент Путин поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества, отметив, что их подвиг по спасению мира от нацизма является примером для всех, кто сегодня защищает Россию от внешних угроз в армии и на флоте.
"Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с праздником - с Днем защитника Отечества. С праздником, который не только по традиции, но и по праву отмечается всенародно, по всей стране. В нем воплощены чувство уважения наших граждан к своим доблестным защитникам, гордость за всех, кто служил и служит в армии и на флоте, признание их героических заслуг перед Родиной в отстаивании ее национальных интересов, суверенитета и независимости", — сказал Путин в обращении.
Владимир Путин
Президент России
Он отметил, что в основе ратной истории России
, ее славы и побед всегда были патриотизм и единство народа, подвиг ее сынов и дочерей, преданных Отечеству. Президент подчеркнул, что россияне гордятся многими поколениями защитников страны — дружинниками Александра Невского
и Дмитрия Донского, ополченцами Минина и Пожарского, героями Полтавы и Бородино, Сталинграда и штурма Берлина — "всеми, кто по заветам предков Отчизну мужеством прославил".
"В этот день наши искренние, самые сердечные слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить что именно вы, доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм, спасли от этой варварской, беспощадной, смертоносной силы всю страну и весь мир. Ваш подвиг - это вершина в истории человечества, великий пример для всех кто сегодня служит в армии и на флоте, на суше, в воздухе, на море бережет Россию от внешних угроз", - подчеркнул президент.
Опубликовано: Никита Стома