https://ria.ru/20220223/potok-1774586159.html

"Северный поток — 2" не остановлен окончательно, заявили в Берлине

"Северный поток — 2" не остановлен окончательно, заявили в Берлине - РИА Новости, 23.02.2022

"Северный поток — 2" не остановлен окончательно, заявили в Берлине

"Северный поток 2" не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики -... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T21:07

2022-02-23T21:07

2022-02-23T22:40

северный поток — 2

россия

германия

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

минэкономики фрг

украина

луганская народная республика

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. "Северный поток 2" не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики - ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве - Михаэль Хармс."Я считаю, что и здесь (в вопросе о "Северном потоке 2" – ред.) правительство ФРГ действовало очень мудро... не ждало долго, пока американцы не введут так называемые вторичные санкции, это было бы еще более тяжелым для нас. И во-вторых, это не окончательная остановка для трубопровода, это задержка процесса сертификации", - сказал Хармс в интервью Hessischer Rundfunk Info (HR-Info), добавив, что "поэтому выплаты, компенсационные выплаты пока не обсуждаются".Накануне, после того как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Как заявила на брифинге в среду представитель минэкономики ФРГ, решение принято в связи с новым "положением дел и юридической ситуацией", в том числе из-за событий на востоке Украины. Чтобы начать заново процедуру сертификации, минэкономики ФРГ должно подготовить новую справку о национальной безопасности энергетического обеспечения, на ее основании регулятор - Федеральное сетевое агентство - примет соответствующее решение.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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россия

германия

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

северный поток — 2, россия, германия, в мире, минэкономики фрг, украина, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии