21:07 23.02.2022 (обновлено: 22:40 23.02.2022)
"Северный поток — 2" не остановлен окончательно, заявили в Берлине
Восточный комитет немецкой экономики: "Северный поток — 2" не остановлен окончательно
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. "Северный поток 2" не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики - ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве - Михаэль Хармс.
"Я считаю, что и здесь (в вопросе о "Северном потоке 2" – ред.) правительство ФРГ действовало очень мудро... не ждало долго, пока американцы не введут так называемые вторичные санкции, это было бы еще более тяжелым для нас. И во-вторых, это не окончательная остановка для трубопровода, это задержка процесса сертификации", - сказал Хармс в интервью Hessischer Rundfunk Info (HR-Info), добавив, что "поэтому выплаты, компенсационные выплаты пока не обсуждаются".
Накануне, после того как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Как заявила на брифинге в среду представитель минэкономики ФРГ, решение принято в связи с новым "положением дел и юридической ситуацией", в том числе из-за событий на востоке Украины. Чтобы начать заново процедуру сертификации, минэкономики ФРГ должно подготовить новую справку о национальной безопасности энергетического обеспечения, на ее основании регулятор - Федеральное сетевое агентство - примет соответствующее решение.
Опубликовано: Петр Попадюк