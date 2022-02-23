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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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"Северный поток — 2" не остановлен окончательно, заявили в Берлине
"Северный поток — 2" не остановлен окончательно, заявили в Берлине - РИА Новости, 23.02.2022
"Северный поток — 2" не остановлен окончательно, заявили в Берлине
"Северный поток 2" не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики -... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T21:07
2022-02-23T22:40
северный поток — 2
россия
германия
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
минэкономики фрг
украина
луганская народная республика
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. "Северный поток 2" не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики - ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве - Михаэль Хармс."Я считаю, что и здесь (в вопросе о "Северном потоке 2" – ред.) правительство ФРГ действовало очень мудро... не ждало долго, пока американцы не введут так называемые вторичные санкции, это было бы еще более тяжелым для нас. И во-вторых, это не окончательная остановка для трубопровода, это задержка процесса сертификации", - сказал Хармс в интервью Hessischer Rundfunk Info (HR-Info), добавив, что "поэтому выплаты, компенсационные выплаты пока не обсуждаются".Накануне, после того как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Как заявила на брифинге в среду представитель минэкономики ФРГ, решение принято в связи с новым "положением дел и юридической ситуацией", в том числе из-за событий на востоке Украины. Чтобы начать заново процедуру сертификации, минэкономики ФРГ должно подготовить новую справку о национальной безопасности энергетического обеспечения, на ее основании регулятор - Федеральное сетевое агентство - примет соответствующее решение.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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северный поток — 2, россия, германия, в мире, минэкономики фрг, украина, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
21:07 23.02.2022 (обновлено: 22:40 23.02.2022)
 
"Северный поток — 2" не остановлен окончательно, заявили в Берлине

Восточный комитет немецкой экономики: "Северный поток — 2" не остановлен окончательно

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. "Северный поток 2" не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики - ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве - Михаэль Хармс.
"Я считаю, что и здесь (в вопросе о "Северном потоке 2" – ред.) правительство ФРГ действовало очень мудро... не ждало долго, пока американцы не введут так называемые вторичные санкции, это было бы еще более тяжелым для нас. И во-вторых, это не окончательная остановка для трубопровода, это задержка процесса сертификации", - сказал Хармс в интервью Hessischer Rundfunk Info (HR-Info), добавив, что "поэтому выплаты, компенсационные выплаты пока не обсуждаются".
Накануне, после того как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Как заявила на брифинге в среду представитель минэкономики ФРГ, решение принято в связи с новым "положением дел и юридической ситуацией", в том числе из-за событий на востоке Украины. Чтобы начать заново процедуру сертификации, минэкономики ФРГ должно подготовить новую справку о национальной безопасности энергетического обеспечения, на ее основании регулятор - Федеральное сетевое агентство - примет соответствующее решение.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Состав с готовыми к укладке трубами для Северного потока — 2 прибыл в финский порт Коверхар - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 17:26
Фонд для защиты "Северного потока — 2" отказался поддерживать проект
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСеверный поток — 2РоссияГерманияВ миреМинэкономики ФРГУкраинаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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