https://ria.ru/20220223/potok-1774526588.html

Российский посол прокомментировал решение Берлина по "Северному потоку — 2"

Российский посол прокомментировал решение Берлина по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 23.02.2022

Российский посол прокомментировал решение Берлина по "Северному потоку — 2"

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев выразил надежду, что решение властей ФРГ по "Северному потоку 2" временное и прагматизм восторжествует, проект нужен для... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:24

2022-02-23T13:24

2022-02-23T13:35

в мире

германия

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_ec5e311188de26e7bed6c9f82dd800e3.jpg

БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев выразил надежду, что решение властей ФРГ по "Северному потоку 2" временное и прагматизм восторжествует, проект нужен для энергобезопасности Европы.Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергопотребностей Германии. На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода."Мы с сожалением восприняли заявление о том, что (немецкие власти) собираются приостановить сертификацию. Всегда до этого правительство ФРГ заявляло, что "Северный поток" является коммерческим, сугубо экономическим проектом, который никоим образом не связан с политическими событиями. Сейчас эта позиция, судя по всему, под активным давлением наших заокеанских коллег меняется", - заявил Нечаев российским журналистам после возложения венков к мемориалу советским павшим воинам в Берлине.Он выразил надежду, что в конечном итоге трубопровод будет запущен. "Я думаю что "Северный поток" нужен, прежде всего, для энергобезопасности Европы, от этого выигрывает и население Германии и Европы, и экономика, которая требует ресурсов. Очень хотелось бы надеяться, что это заявление является временной мерой и что рассудительность и прагматизм в конечном итоге восторжествует", - добавил Нечаев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/sevpotok-1774517211.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, северный поток — 2