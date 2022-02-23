В Германии не исключили запуска "Северного потока — 2" в будущем
Министр экономики Германии Хабек не исключил запуска "Северного потока — 2" в будущем
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что заморозка "Северного потока — 2" не означает, что проект никогда не будет введен в эксплуатацию.
Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток — 2" для обеспечения энергопотребностей Германии. На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.
"Однозначно этим не сказано, что этим шагом вводятся санкции против "Северного потока — 2" или что он никогда не будет запущен", - сказал политик в эфире радио Deutschlandfunk.
Он отметил, что нужно проверить, может ли проект сделать безопасность поставок в Германии и Европе уязвимой в геостратегическом плане.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Судьба трубопровода "Северный поток — 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока — 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".
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Опубликовано: Влада Копылова