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В Германии не исключили запуска "Северного потока — 2" в будущем
В Германии не исключили запуска "Северного потока — 2" в будущем - РИА Новости, 23.02.2022
В Германии не исключили запуска "Северного потока — 2" в будущем
Министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что заморозка "Северного потока — 2" не означает, что проект никогда не будет введен в эксплуатацию. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:29
2022-02-23T11:29
в мире
экономика
россия
северный поток — 2
минэкономики фрг
роберт хабек
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что заморозка "Северного потока — 2" не означает, что проект никогда не будет введен в эксплуатацию.Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток — 2" для обеспечения энергопотребностей Германии. На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.Хабек в среду заявил, что проект "Северный поток — 2" из-за ситуации на Украине может быть полностью остановлен, Берлин координирует действия с европейскими и американскими партнерами."Однозначно этим не сказано, что этим шагом вводятся санкции против "Северного потока — 2" или что он никогда не будет запущен", - сказал политик в эфире радио Deutschlandfunk.Он отметил, что нужно проверить, может ли проект сделать безопасность поставок в Германии и Европе уязвимой в геостратегическом плане.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Судьба трубопровода "Северный поток — 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока — 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220223/gaz-1774491776.html
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Влада Копылова
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в мире, экономика, россия, северный поток — 2, минэкономики фрг, роберт хабек
11:29 23.02.2022
 
В Германии не исключили запуска "Северного потока — 2" в будущем

Министр экономики Германии Хабек не исключил запуска "Северного потока — 2" в будущем

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что заморозка "Северного потока — 2" не означает, что проект никогда не будет введен в эксплуатацию.
Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток — 2" для обеспечения энергопотребностей Германии. На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.
Хабек в среду заявил, что проект "Северный поток — 2" из-за ситуации на Украине может быть полностью остановлен, Берлин координирует действия с европейскими и американскими партнерами.
"Однозначно этим не сказано, что этим шагом вводятся санкции против "Северного потока — 2" или что он никогда не будет запущен", - сказал политик в эфире радио Deutschlandfunk.
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2, идущих от берега Германии и из вод Дании - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 08:10
Отказ от "Северного потока — 2" превратит ЕС в колонию США, заявила эксперт
Он отметил, что нужно проверить, может ли проект сделать безопасность поставок в Германии и Европе уязвимой в геостратегическом плане.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Судьба трубопровода "Северный поток — 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока — 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 10:50
В Германии назвали "Газпром" надежным партнером
Опубликовано: Влада Копылова
 
В миреЭкономикаРоссияСеверный поток — 2Минэкономики ФРГРоберт Хабек
 
 
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