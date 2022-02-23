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В Германии не исключили запуска "Северного потока — 2" в будущем

В Германии не исключили запуска "Северного потока — 2" в будущем - РИА Новости, 23.02.2022

В Германии не исключили запуска "Северного потока — 2" в будущем

Министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что заморозка "Северного потока — 2" не означает, что проект никогда не будет введен в эксплуатацию. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T11:29

2022-02-23T11:29

2022-02-23T11:29

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северный поток — 2

минэкономики фрг

роберт хабек

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что заморозка "Северного потока — 2" не означает, что проект никогда не будет введен в эксплуатацию.Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток — 2" для обеспечения энергопотребностей Германии. На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.Хабек в среду заявил, что проект "Северный поток — 2" из-за ситуации на Украине может быть полностью остановлен, Берлин координирует действия с европейскими и американскими партнерами."Однозначно этим не сказано, что этим шагом вводятся санкции против "Северного потока — 2" или что он никогда не будет запущен", - сказал политик в эфире радио Deutschlandfunk.Он отметил, что нужно проверить, может ли проект сделать безопасность поставок в Германии и Европе уязвимой в геостратегическом плане.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Судьба трубопровода "Северный поток — 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока — 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220223/gaz-1774491776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, россия, северный поток — 2, минэкономики фрг, роберт хабек