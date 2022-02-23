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В Германии допустили полную остановку "Северного потока — 2"

В Германии допустили полную остановку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.02.2022

В Германии допустили полную остановку "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток — 2" могут полностью остановить, заявил министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек в эфире телеканала ARD. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:09

2022-02-23T10:09

2022-02-23T11:58

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" могут полностью остановить, заявил министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек в эфире телеканала ARD."Это тоже может произойти. Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова. <...> Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами", — сказал Хабек.Ранее Министерство экономики Германии по поручению Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2", на основании которого оно проводило сертификацию оператора газопровода.До этого Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/gaz-1774491776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

северный поток — 2, в мире, германия, роберт хабек, экономика, минэкономики фрг, мид германии