00:32 23.02.2022 (обновлено: 03:55 23.02.2022)
Шольц не смог сказать, будет ли "Северный поток — 2" когда-то запущен
Канцлер ФРГ Шольц не стал давать прогноз по возможности запуска "Северного потока — 2"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD не стал отвечать на вопрос, означает ли новая позиция ФРГ по сертификации "Северного потока — 2", что запуск газопровода никогда не произойдет никогда.
Главу немецкого правительства спросили, что должна сделать Россия для запуска "Северного потока — 2".
"Прежде всего, мы далеки от этого. То, что сейчас будет происходить, — будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось", — заявил Шольц.
Ведущая отметила, что такую формулировку можно трактовать как то, что трубопровод "точно не будет запущен".
"Никто не может сейчас сделать прогноз", — констатировал канцлер.
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"Например, как то, что за этим нарушением международного права последуют санкции, которые теперь приняты ЕС и США. Мы также сказали, что если действительно будет вторжение на всей Украине, то должно быть принято много дополнительных санкций. Мы все это объявляли, чтобы гарантировать мир в Европе", — добавил Шольц.
Ранее Шольц заявил, что поручил министерству экономики Германии сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из минэкономики, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.
До этого Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ.
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Опубликовано: Григорий Ивашкин