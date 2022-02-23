https://ria.ru/20220223/potok-1774471985.html

Шольц не смог сказать, будет ли "Северный поток — 2" когда-то запущен

Шольц не смог сказать, будет ли "Северный поток — 2" когда-то запущен - РИА Новости, 23.02.2022

Шольц не смог сказать, будет ли "Северный поток — 2" когда-то запущен

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD не стал отвечать на вопрос, означает ли новая позиция ФРГ по сертификации "Северного потока — 2", что... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T00:32

2022-02-23T00:32

2022-02-23T03:55

в мире

экономика

северный поток — 2

россия

сша

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олаф шольц

минэкономики фрг

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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD не стал отвечать на вопрос, означает ли новая позиция ФРГ по сертификации "Северного потока — 2", что запуск газопровода никогда не произойдет никогда.Главу немецкого правительства спросили, что должна сделать Россия для запуска "Северного потока — 2"."Прежде всего, мы далеки от этого. То, что сейчас будет происходить, — будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось", — заявил Шольц.Ведущая отметила, что такую формулировку можно трактовать как то, что трубопровод "точно не будет запущен".Он пояснил, что Германия должна следовать договоренностями с ЕС, НАТО и США и совместным заявлениям."Например, как то, что за этим нарушением международного права последуют санкции, которые теперь приняты ЕС и США. Мы также сказали, что если действительно будет вторжение на всей Украине, то должно быть принято много дополнительных санкций. Мы все это объявляли, чтобы гарантировать мир в Европе", — добавил Шольц.Ранее Шольц заявил, что поручил министерству экономики Германии сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из минэкономики, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. До этого Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ.

https://ria.ru/20220209/zapad-1771755835.html

https://ria.ru/20220221/gaz-1773989923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, экономика, северный поток — 2, россия, сша, украина, олаф шольц, минэкономики фрг, ard, нато