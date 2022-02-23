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Госдеп надеется на возможность работы посольства США в Москве
Госдеп надеется на возможность работы посольства США в Москве - РИА Новости, 23.02.2022
Госдеп надеется на возможность работы посольства США в Москве
Госдеп будет стараться сохранить возможность работы посольства США в Москве, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T22:55
2022-02-23T22:55
в мире
сша
москва
россия
государственный департамент сша
нед прайс
посольство сша в рф
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Госдеп будет стараться сохранить возможность работы посольства США в Москве, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Это будет нашей целью: находиться в позиции, чтобы обеспечивать дипломатическую коммуникацию и возможность доносить ясно любые сообщения, которые нам нужно отправить РФ. Посольства - важный инструмент в этом", - сказал Прайс в ходе брифинга.Он подчеркнул, что посольству США в Москве и раньше приходилось нелегко после сокращения штата.
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в мире, сша, москва, россия, государственный департамент сша, нед прайс, посольство сша в рф
22:55 23.02.2022
 
Госдеп надеется на возможность работы посольства США в Москве

Представитель Госдепа Нед Прайс надеется на возможность работы посольства США в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Госдеп будет стараться сохранить возможность работы посольства США в Москве, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Это будет нашей целью: находиться в позиции, чтобы обеспечивать дипломатическую коммуникацию и возможность доносить ясно любые сообщения, которые нам нужно отправить РФ. Посольства - важный инструмент в этом", - сказал Прайс в ходе брифинга.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 01:39
Россия готова продолжать консультации с США, заявил Антонов
Он подчеркнул, что посольству США в Москве и раньше приходилось нелегко после сокращения штата.
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреСШАМоскваРоссияГосударственный департамент СШАНед ПрайсПосольство США в РФ
 
 
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