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Госдеп надеется на возможность работы посольства США в Москве
Госдеп надеется на возможность работы посольства США в Москве - РИА Новости, 23.02.2022
Госдеп надеется на возможность работы посольства США в Москве
Госдеп будет стараться сохранить возможность работы посольства США в Москве, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T22:55
2022-02-23T22:55
2022-02-23T22:55
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Госдеп будет стараться сохранить возможность работы посольства США в Москве, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Это будет нашей целью: находиться в позиции, чтобы обеспечивать дипломатическую коммуникацию и возможность доносить ясно любые сообщения, которые нам нужно отправить РФ. Посольства - важный инструмент в этом", - сказал Прайс в ходе брифинга.Он подчеркнул, что посольству США в Москве и раньше приходилось нелегко после сокращения штата.
https://ria.ru/20220222/konsultatsii-1774211723.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, россия, государственный департамент сша, нед прайс, посольство сша в рф
Госдеп надеется на возможность работы посольства США в Москве
Представитель Госдепа Нед Прайс надеется на возможность работы посольства США в Москве