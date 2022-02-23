https://ria.ru/20220223/posolstvo-1774595613.html

Госдеп надеется на возможность работы посольства США в Москве

Госдеп надеется на возможность работы посольства США в Москве - РИА Новости, 23.02.2022

Госдеп надеется на возможность работы посольства США в Москве

Госдеп будет стараться сохранить возможность работы посольства США в Москве, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T22:55

2022-02-23T22:55

2022-02-23T22:55

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сша

москва

россия

государственный департамент сша

нед прайс

посольство сша в рф

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Госдеп будет стараться сохранить возможность работы посольства США в Москве, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Это будет нашей целью: находиться в позиции, чтобы обеспечивать дипломатическую коммуникацию и возможность доносить ясно любые сообщения, которые нам нужно отправить РФ. Посольства - важный инструмент в этом", - сказал Прайс в ходе брифинга.Он подчеркнул, что посольству США в Москве и раньше приходилось нелегко после сокращения штата.

https://ria.ru/20220222/konsultatsii-1774211723.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, москва, россия, государственный департамент сша, нед прайс, посольство сша в рф