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Посольство в ФРГ подтвердило вызов посла России в МИД Германии
Посольство в ФРГ подтвердило вызов посла России в МИД Германии - РИА Новости, 23.02.2022
Посольство в ФРГ подтвердило вызов посла России в МИД Германии
Посольство РФ в Берлине подтвердило, что посла России Сергея Нечаева вызывали в МИД ФРГ. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T23:06
2022-02-23T23:22
в мире
германия
россия
мид германии
сергей нечаев (дипломат)
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине подтвердило, что посла России Сергея Нечаева вызывали в МИД ФРГ."Традиционно такие вещи не комментируем. Визит посла в МИД ФРГ подтвердить можем", - заявили журналистам на просьбу прокомментировать сообщения СМИ Германии о вызове посла в МИД.Ранее агентство DPA сообщило о вызове посла в МИД, с ним общалась политический директор ведомства Тьорвен Белльман. Содержание беседы не приводилось.
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в мире, германия, россия, мид германии, сергей нечаев (дипломат)
23:06 23.02.2022 (обновлено: 23:22 23.02.2022)
 
Посольство в ФРГ подтвердило вызов посла России в МИД Германии

Посольство в ФРГ подтвердило сообщения о вызове посла России в МИД Германии

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Германии
Здание посольства Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине подтвердило, что посла России Сергея Нечаева вызывали в МИД ФРГ.
"Традиционно такие вещи не комментируем. Визит посла в МИД ФРГ подтвердить можем", - заявили журналистам на просьбу прокомментировать сообщения СМИ Германии о вызове посла в МИД.
Ранее агентство DPA сообщило о вызове посла в МИД, с ним общалась политический директор ведомства Тьорвен Белльман. Содержание беседы не приводилось.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреГерманияРоссияМИД ГерманииСергей Нечаев (дипломат)
 
 
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