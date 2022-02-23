https://ria.ru/20220223/posol-1774596591.html
Посольство в ФРГ подтвердило вызов посла России в МИД Германии
Посольство в ФРГ подтвердило вызов посла России в МИД Германии - РИА Новости, 23.02.2022
Посольство в ФРГ подтвердило вызов посла России в МИД Германии
Посольство РФ в Берлине подтвердило, что посла России Сергея Нечаева вызывали в МИД ФРГ. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T23:06
2022-02-23T23:06
2022-02-23T23:22
в мире
германия
россия
мид германии
сергей нечаев (дипломат)
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине подтвердило, что посла России Сергея Нечаева вызывали в МИД ФРГ."Традиционно такие вещи не комментируем. Визит посла в МИД ФРГ подтвердить можем", - заявили журналистам на просьбу прокомментировать сообщения СМИ Германии о вызове посла в МИД.Ранее агентство DPA сообщило о вызове посла в МИД, с ним общалась политический директор ведомства Тьорвен Белльман. Содержание беседы не приводилось.
https://ria.ru/20220223/potok-1774586159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, мид германии, сергей нечаев (дипломат)
23:06 23.02.2022 (обновлено: 23:22 23.02.2022)
Посольство в ФРГ подтвердило вызов посла России в МИД Германии
Посольство в ФРГ подтвердило сообщения о вызове посла России в МИД Германии