https://ria.ru/20220223/posol-1774596591.html

Посольство в ФРГ подтвердило вызов посла России в МИД Германии

Посольство в ФРГ подтвердило вызов посла России в МИД Германии - РИА Новости, 23.02.2022

Посольство в ФРГ подтвердило вызов посла России в МИД Германии

Посольство РФ в Берлине подтвердило, что посла России Сергея Нечаева вызывали в МИД ФРГ. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T23:06

2022-02-23T23:06

2022-02-23T23:22

в мире

германия

россия

мид германии

сергей нечаев (дипломат)

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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине подтвердило, что посла России Сергея Нечаева вызывали в МИД ФРГ."Традиционно такие вещи не комментируем. Визит посла в МИД ФРГ подтвердить можем", - заявили журналистам на просьбу прокомментировать сообщения СМИ Германии о вызове посла в МИД.Ранее агентство DPA сообщило о вызове посла в МИД, с ним общалась политический директор ведомства Тьорвен Белльман. Содержание беседы не приводилось.

https://ria.ru/20220223/potok-1774586159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, германия, россия, мид германии, сергей нечаев (дипломат)