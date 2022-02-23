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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/pomosch-1774499537.html
Из Ростова-на-Дону отправилась колонна гумпомощи для беженцев
Из Ростова-на-Дону отправилась колонна гумпомощи для беженцев - РИА Новости, 23.02.2022
Из Ростова-на-Дону отправилась колонна гумпомощи для беженцев
Колонна с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса, сформированная "Единой Россией" и МЧС, в среду отправится из Ростова-на-Дону в распределительный центр, РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T09:50
2022-02-23T09:50
обострение ситуации в днр и лнр
александр чуприян
анна кузнецова
андрей турчак
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Колонна с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса, сформированная "Единой Россией" и МЧС, в среду отправится из Ростова-на-Дону в распределительный центр, а затем в пункты временного размещения, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщил журналистам секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак, первые 800 тонн гуманитарной помощи для беженцев прибыли в Ростовскую область, до конца февраля ожидается еще 500 тонн груза. Отдельно сформирована машина с холодильниками, микроволновыми печами.В среду утром колонну осмотрели Турчак, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и губернатор Ростовской области Василий Голубев.Как уточнили в правительстве региона, в составе автоколонны 40 машин: 30 из них - гуманитарная помощь субъектов РФ, 10 - министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. В составе груза еда, средства гигиены, антисептики, электроприборы.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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александр чуприян, анна кузнецова, андрей турчак, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество
09:50 23.02.2022
 
Из Ростова-на-Дону отправилась колонна гумпомощи для беженцев

Из Ростова-на-Дону отправилась колонна гумпомощи для беженцев, сформированная ЕР и МЧС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в Симферополе
Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Колонна с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса, сформированная "Единой Россией" и МЧС, в среду отправится из Ростова-на-Дону в распределительный центр, а затем в пункты временного размещения, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщил журналистам секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак, первые 800 тонн гуманитарной помощи для беженцев прибыли в Ростовскую область, до конца февраля ожидается еще 500 тонн груза. Отдельно сформирована машина с холодильниками, микроволновыми печами.
Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 12:51
МЧС доставит беженцам из Донбасса 228 тонн гумпомощи из Росрезерва
В среду утром колонну осмотрели Турчак, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Как уточнили в правительстве региона, в составе автоколонны 40 машин: 30 из них - гуманитарная помощь субъектов РФ, 10 - министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. В составе груза еда, средства гигиены, антисептики, электроприборы.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАлександр ЧуприянАнна КузнецоваАндрей ТурчакРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Единая РоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбщество
 
 
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