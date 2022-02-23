https://ria.ru/20220223/pomosch-1774499537.html

Из Ростова-на-Дону отправилась колонна гумпомощи для беженцев

Из Ростова-на-Дону отправилась колонна гумпомощи для беженцев - РИА Новости, 23.02.2022

Из Ростова-на-Дону отправилась колонна гумпомощи для беженцев

Колонна с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса, сформированная "Единой Россией" и МЧС, в среду отправится из Ростова-на-Дону в распределительный центр, РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T09:50

2022-02-23T09:50

2022-02-23T09:50

обострение ситуации в днр и лнр

александр чуприян

анна кузнецова

андрей турчак

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Колонна с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса, сформированная "Единой Россией" и МЧС, в среду отправится из Ростова-на-Дону в распределительный центр, а затем в пункты временного размещения, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщил журналистам секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак, первые 800 тонн гуманитарной помощи для беженцев прибыли в Ростовскую область, до конца февраля ожидается еще 500 тонн груза. Отдельно сформирована машина с холодильниками, микроволновыми печами.В среду утром колонну осмотрели Турчак, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и губернатор Ростовской области Василий Голубев.Как уточнили в правительстве региона, в составе автоколонны 40 машин: 30 из них - гуманитарная помощь субъектов РФ, 10 - министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. В составе груза еда, средства гигиены, антисептики, электроприборы.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр чуприян, анна кузнецова, андрей турчак, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество