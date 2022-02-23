https://ria.ru/20220223/pomosch-1774499537.html
Из Ростова-на-Дону отправилась колонна гумпомощи для беженцев
Из Ростова-на-Дону отправилась колонна гумпомощи для беженцев - РИА Новости, 23.02.2022
Из Ростова-на-Дону отправилась колонна гумпомощи для беженцев
Колонна с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса, сформированная "Единой Россией" и МЧС, в среду отправится из Ростова-на-Дону в распределительный центр, РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T09:50
2022-02-23T09:50
2022-02-23T09:50
обострение ситуации в днр и лнр
александр чуприян
анна кузнецова
андрей турчак
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Колонна с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса, сформированная "Единой Россией" и МЧС, в среду отправится из Ростова-на-Дону в распределительный центр, а затем в пункты временного размещения, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщил журналистам секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак, первые 800 тонн гуманитарной помощи для беженцев прибыли в Ростовскую область, до конца февраля ожидается еще 500 тонн груза. Отдельно сформирована машина с холодильниками, микроволновыми печами.В среду утром колонну осмотрели Турчак, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и губернатор Ростовской области Василий Голубев.Как уточнили в правительстве региона, в составе автоколонны 40 машин: 30 из них - гуманитарная помощь субъектов РФ, 10 - министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. В составе груза еда, средства гигиены, антисептики, электроприборы.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220222/pomosch-1774308173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр чуприян, анна кузнецова, андрей турчак, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество
Из Ростова-на-Дону отправилась колонна гумпомощи для беженцев
Из Ростова-на-Дону отправилась колонна гумпомощи для беженцев, сформированная ЕР и МЧС