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Рязанский губернатор пожертвует деньги в помощь беженцам из Донбасса

Рязанский губернатор пожертвует деньги в помощь беженцам из Донбасса - РИА Новости, 23.02.2022

Рязанский губернатор пожертвует деньги в помощь беженцам из Донбасса

Губернатор Рязанской области Николай Любимов переведет однодневный заработок в помощь приехавшим в регион жителям Донбасса, сообщается на сайте правительства... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T09:26

2022-02-23T09:26

2022-02-23T09:53

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РЯЗАНЬ, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов переведет однодневный заработок в помощь приехавшим в регион жителям Донбасса, сообщается на сайте правительства региона.Уточняется, что во вторник в область прибыло 793 человека, в среду - еще 71 житель ЛНР и ДНР. Часть семей встретили родственники, те, кому потребовалось предоставление жилья, автобусами направлены в пункты временного размещения. В ПВР всем прибывшим провели медицинский осмотр, взяты экспресс-тесты на COVID-19. Люди с положительным тестом госпитализированы в лечебные учреждения Рязани, среди них есть дети. Есть госпитализированные по другим медицинским показаниям. По состоянию на 8 утра, в ПВР региона находятся 715 человек. Часть граждан ожидают приезда родственников из других регионов, после чего уедут жить к ним.Организован сбор гуманитарной помощи в 36 пунктах. Предприниматели и физические лица уже предоставили бытовую технику, постельное белье, средства гигиены, другие товары первой необходимости. Для перечисления средств министерством социальной защиты населения области открыт специальный счет, отмечает правительство региона."Я обязательно сам проеду и посмотрю, как устроили людей. Безусловно, им потребуется многое: от медицинского обеспечения и правовой помощи до организации досуга и обучения детей. Все это должно быть обеспечено в ближайшее время. Сегодня же я переведу однодневный заработок для оказания помощи людям и надеюсь, что многие рязанцы откликнутся и помогут тем, кто вынужден был покинуть свои дома. Рязанцы отзывчивые и милосердные люди, уверен, что мы окружим заботой и вниманием тех, кто нуждается в помощи", - цитирует слова Любимова его пресс-служба.Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в приеме и размещении жителей ЛНР и ДНР и отметил, что основная работа только начинается.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/obstrel-1774494017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир путин, денис пушилин, владимир зеленский, россия