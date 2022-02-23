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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/pomosch-1774493830.html
Ханты-Мансийский округ отправил жителям Донбасса первую партию гумпомощи
Ханты-Мансийский округ отправил жителям Донбасса первую партию гумпомощи - РИА Новости, 23.02.2022
Ханты-Мансийский округ отправил жителям Донбасса первую партию гумпомощи
Первую партию гуманитарной помощи весом 10 тонн во вторник отправили из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры жителям Донбасса, сообщается на официальной... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T08:46
2022-02-23T08:46
обострение ситуации в днр и лнр
общество
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
ростовская область
россия
луганская народная республика
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ТЮМЕНЬ, 23 фев – РИА Новости. Первую партию гуманитарной помощи весом 10 тонн во вторник отправили из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры жителям Донбасса, сообщается на официальной странице округа в соцсети "ВКонтакте".Жители округа активно подключились к акции помощи эвакуированным жителям Луганска и Донецка. На призыв проявить милосердие и сострадание откликнулись многие, в пункты сбора люди несут продукты питания, средства гигиены, постельные принадлежности, СИЗ."Первую партию гуманитарной помощи весом 10 тонн отправили из Югры жителям Донбасса. Ее собрали в Сургуте волонтеры акции #МыВместе и Гуманитарного добровольческого корпуса, штаб которого расположен в округе. К работе также подключились представители "Единой России", региональных отделений Российского Красного Креста и добровольческих объединений", – говорится в сообщении.Отмечается, что пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик работают по всему региону.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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общество, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, россия, луганская народная республика, российский красный крест, единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию
08:46 23.02.2022
 
Ханты-Мансийский округ отправил жителям Донбасса первую партию гумпомощи

Ханты-Мансийский округ отправил жителям Донбасса первую партию гумпомощи весом 10 тонн

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВолонтер в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса в Екатеринбурге
Волонтер в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Волонтер в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 23 фев – РИА Новости. Первую партию гуманитарной помощи весом 10 тонн во вторник отправили из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры жителям Донбасса, сообщается на официальной странице округа в соцсети "ВКонтакте".
Жители округа активно подключились к акции помощи эвакуированным жителям Луганска и Донецка. На призыв проявить милосердие и сострадание откликнулись многие, в пункты сбора люди несут продукты питания, средства гигиены, постельные принадлежности, СИЗ.
"Первую партию гуманитарной помощи весом 10 тонн отправили из Югры жителям Донбасса. Ее собрали в Сургуте волонтеры акции #МыВместе и Гуманитарного добровольческого корпуса, штаб которого расположен в округе. К работе также подключились представители "Единой России", региональных отделений Российского Красного Креста и добровольческих объединений", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик работают по всему региону.
Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в корпусе Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 17:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Ставрополье открыли более 30 пунктов приема помощи для беженцев
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
Вчера, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРостовская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаРоссийский Красный КрестЕдиная РоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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