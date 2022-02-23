Ханты-Мансийский округ отправил жителям Донбасса первую партию гумпомощи
Ханты-Мансийский округ отправил жителям Донбасса первую партию гумпомощи весом 10 тонн
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВолонтер в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса в Екатеринбурге
Волонтер в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса в Екатеринбурге. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 23 фев – РИА Новости. Первую партию гуманитарной помощи весом 10 тонн во вторник отправили из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры жителям Донбасса, сообщается на официальной странице округа в соцсети "ВКонтакте".
"Первую партию гуманитарной помощи весом 10 тонн отправили из Югры жителям Донбасса. Ее собрали в Сургуте волонтеры акции #МыВместе и Гуманитарного добровольческого корпуса, штаб которого расположен в округе. К работе также подключились представители "Единой России", региональных отделений Российского Красного Креста и добровольческих объединений", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик работают по всему региону.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова