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Ханты-Мансийский округ отправил жителям Донбасса первую партию гумпомощи

Ханты-Мансийский округ отправил жителям Донбасса первую партию гумпомощи - РИА Новости, 23.02.2022

Ханты-Мансийский округ отправил жителям Донбасса первую партию гумпомощи

Первую партию гуманитарной помощи весом 10 тонн во вторник отправили из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры жителям Донбасса, сообщается на официальной... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T08:46

2022-02-23T08:46

2022-02-23T08:46

обострение ситуации в днр и лнр

общество

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

ростовская область

россия

луганская народная республика

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ТЮМЕНЬ, 23 фев – РИА Новости. Первую партию гуманитарной помощи весом 10 тонн во вторник отправили из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры жителям Донбасса, сообщается на официальной странице округа в соцсети "ВКонтакте".Жители округа активно подключились к акции помощи эвакуированным жителям Луганска и Донецка. На призыв проявить милосердие и сострадание откликнулись многие, в пункты сбора люди несут продукты питания, средства гигиены, постельные принадлежности, СИЗ."Первую партию гуманитарной помощи весом 10 тонн отправили из Югры жителям Донбасса. Ее собрали в Сургуте волонтеры акции #МыВместе и Гуманитарного добровольческого корпуса, штаб которого расположен в округе. К работе также подключились представители "Единой России", региональных отделений Российского Красного Креста и добровольческих объединений", – говорится в сообщении.Отмечается, что пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик работают по всему региону.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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ростовская область

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, россия, луганская народная республика, российский красный крест, единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию