https://ria.ru/20220223/polsha-1774592417.html

В Госдуме высказались о словах Дуды о запрете въезда россиян в Польшу

В Госдуме высказались о словах Дуды о запрете въезда россиян в Польшу - РИА Новости, 23.02.2022

В Госдуме высказались о словах Дуды о запрете въезда россиян в Польшу

Польскому президенту Анджею Дуде стоит объяснить, что он имел в виду, говоря о невозможности для граждан России путешествовать в Польшу после введения санкций,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T22:14

2022-02-23T22:14

2022-02-23T22:25

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Польскому президенту Анджею Дуде стоит объяснить, что он имел в виду, говоря о невозможности для граждан России путешествовать в Польшу после введения санкций, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее в среду на пресс-конференции в Киеве Дуда заявил, что санкции Европейского союза могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу."В том случае, если имеется в виду запрет для всех граждан РФ на поездки в Польшу, мы убеждены в том, что ему придется объясниться и уточнить, что он имел в виду: речь идет о тех, кто подпадает под санкции или обо всех гражданах", - сказал Шхагошев.Парламентарий отметил, что если польский лидер имел в виду запрет для всех россиян, то это будет противоречить статье 13 (о свободном перемещении и праве покидать и возвращаться в свою страну) Всеобщей декларации прав человека, на заявление должны обратить свое пристальное внимание в ООН."Если речь идет о депутатах, мы, повторюсь, не можем ни при каких обстоятельствах ставить знак равенства между жертвами в ЛНР и ДНР и поездками в Европу. Мы свое решение по признанию республик приняли абсолютно осознанно", - констатировал политик.

https://ria.ru/20220223/otvet-1774548693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

госдума рф, россия, польша, анджей дуда, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон