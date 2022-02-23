https://ria.ru/20220223/polsha-1774592417.html
В Госдуме высказались о словах Дуды о запрете въезда россиян в Польшу
В Госдуме высказались о словах Дуды о запрете въезда россиян в Польшу - РИА Новости, 23.02.2022
В Госдуме высказались о словах Дуды о запрете въезда россиян в Польшу
Польскому президенту Анджею Дуде стоит объяснить, что он имел в виду, говоря о невозможности для граждан России путешествовать в Польшу после введения санкций,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T22:14
2022-02-23T22:14
2022-02-23T22:25
госдума рф
россия
польша
анджей дуда
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4c44371a7b815091d4129d500b33d583.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Польскому президенту Анджею Дуде стоит объяснить, что он имел в виду, говоря о невозможности для граждан России путешествовать в Польшу после введения санкций, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее в среду на пресс-конференции в Киеве Дуда заявил, что санкции Европейского союза могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу."В том случае, если имеется в виду запрет для всех граждан РФ на поездки в Польшу, мы убеждены в том, что ему придется объясниться и уточнить, что он имел в виду: речь идет о тех, кто подпадает под санкции или обо всех гражданах", - сказал Шхагошев.Парламентарий отметил, что если польский лидер имел в виду запрет для всех россиян, то это будет противоречить статье 13 (о свободном перемещении и праве покидать и возвращаться в свою страну) Всеобщей декларации прав человека, на заявление должны обратить свое пристальное внимание в ООН."Если речь идет о депутатах, мы, повторюсь, не можем ни при каких обстоятельствах ставить знак равенства между жертвами в ЛНР и ДНР и поездками в Европу. Мы свое решение по признанию республик приняли абсолютно осознанно", - констатировал политик.
https://ria.ru/20220223/otvet-1774548693.html
россия
польша
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b780e0919929e30eb541d2986db93fe8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, польша, анджей дуда, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон
22:14 23.02.2022 (обновлено: 22:25 23.02.2022)
В Госдуме высказались о словах Дуды о запрете въезда россиян в Польшу
Депутат Шхагошев призвал президента Дуду объяснить слова о запрете въезда россиян в Польшу