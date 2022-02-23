Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/polsha-1774556681.html
В Польше допустили, что из-за санкций россияне не смогут ездить в страну
В Польше допустили, что из-за санкций россияне не смогут ездить в страну - РИА Новости, 23.02.2022
В Польше допустили, что из-за санкций россияне не смогут ездить в страну
Санкции Европейского союза могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу, заявил президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции в среду в Киеве. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:59
2022-02-23T20:12
польша
россия
санкции
в мире
анджей дуда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105637/29/1056372995_0:13:2000:1138_1920x0_80_0_0_0746566df506cf47f5c958ad97368e06.jpg
КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Санкции Европейского союза могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу, заявил президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции в среду в Киеве.При этом Дуда отметил, что лично знает многих россиян и уверен в их мирных амбициях. Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы, голосовавшие за признание независимости, — всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли Евросоюза с Донбассом. Кроме того, в списке находятся 27 физлиц и организаций.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил Путин, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах президент поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими Вооруженными силами.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774549860.html
https://ria.ru/20220223/otvet-1774548693.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105637/29/1056372995_234:0:1767:1150_1920x0_80_0_0_bf23192f659a43bbfe11492f486b5eae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, россия, санкции, в мире, анджей дуда
16:59 23.02.2022 (обновлено: 20:12 23.02.2022)
 
В Польше допустили, что из-за санкций россияне не смогут ездить в страну

Президент Польши Дуда: санкции ЕС могут сделать путешествия россиян в страну невозможными

© AP Photo / Alik KepliczСамолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Санкции Европейского союза могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу, заявил президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции в среду в Киеве.

"К сожалению, санкции должны быть очень мощными. Я, как сосед России, ведь Польша граничит с Калининградской областью, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые, например, заблокируют возможности путешествий гражданам России", — сказал он.

При этом Дуда отметил, что лично знает многих россиян и уверен в их мирных амбициях.
Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы, голосовавшие за признание независимости, — всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли Евросоюза с Донбассом. Кроме того, в списке находятся 27 физлиц и организаций.
Порт Таллина - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Таллин допустил, что санкции против России ударят по эстонским компаниям
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил Путин, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах президент поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими Вооруженными силами.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:02
В МИД пообещали дать сильный ответ на новые санкции США
Опубликовано: Наталья Макарова
 
ПольшаРоссияСанкцииВ миреАнджей Дуда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала