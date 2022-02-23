https://ria.ru/20220223/polsha-1774556681.html

В Польше допустили, что из-за санкций россияне не смогут ездить в страну

В Польше допустили, что из-за санкций россияне не смогут ездить в страну - РИА Новости, 23.02.2022

В Польше допустили, что из-за санкций россияне не смогут ездить в страну

Санкции Европейского союза могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу, заявил президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции в среду в Киеве. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:59

2022-02-23T16:59

2022-02-23T20:12

польша

россия

санкции

в мире

анджей дуда

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Санкции Европейского союза могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу, заявил президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции в среду в Киеве.При этом Дуда отметил, что лично знает многих россиян и уверен в их мирных амбициях. Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы, голосовавшие за признание независимости, — всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли Евросоюза с Донбассом. Кроме того, в списке находятся 27 физлиц и организаций.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил Путин, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах президент поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими Вооруженными силами.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774549860.html

https://ria.ru/20220223/otvet-1774548693.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

польша, россия, санкции, в мире, анджей дуда