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Кулеба назвал "два сценария" по разрешению кризиса вокруг Украины

Кулеба назвал "два сценария" по разрешению кризиса вокруг Украины - РИА Новости, 23.02.2022

Кулеба назвал "два сценария" по разрешению кризиса вокруг Украины

Украина будет "сражаться за каждый дюйм земли", если дипломатия для разрешения кризиса не сработает, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:38

2022-02-23T01:38

2022-02-23T01:38

в мире

владимир зеленский

владимир путин

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луганская народная республика

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украина

дмитрий кулеба

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Украина будет "сражаться за каждый дюйм земли", если дипломатия для разрешения кризиса не сработает, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

вашингтон

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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