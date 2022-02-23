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Кулеба назвал "два сценария" по разрешению кризиса вокруг Украины
Кулеба назвал "два сценария" по разрешению кризиса вокруг Украины - РИА Новости, 23.02.2022
Кулеба назвал "два сценария" по разрешению кризиса вокруг Украины
Украина будет "сражаться за каждый дюйм земли", если дипломатия для разрешения кризиса не сработает, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:38
2022-02-23T01:38
в мире
владимир зеленский
владимир путин
донецкая народная республика
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россия
украина
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Украина будет "сражаться за каждый дюйм земли", если дипломатия для разрешения кризиса не сработает, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, дмитрий кулеба, вашингтон, признание днр и лнр в россии
01:38 23.02.2022
 
Кулеба назвал "два сценария" по разрешению кризиса вокруг Украины

Глава МИД Украины Кулеба: "план Б" для Украины — сражаться за каждый дюйм земли

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Украина будет "сражаться за каждый дюйм земли", если дипломатия для разрешения кризиса не сработает, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
"План А" — использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. "План Б" — сражаться за каждый дюйм земли", — сказал он на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаДмитрий КулебаВашингтонПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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