https://ria.ru/20220223/pismo-1774596836.html

Деятели культуры поддержали проект о традиционных ценностях

Деятели культуры поддержали проект о традиционных ценностях - РИА Новости, 23.02.2022

Деятели культуры поддержали проект о традиционных ценностях

Более ста деятелей культуры РФ, в частности, президент Гильдии актёров кино Сергей Никоненко, народный артист России Николай Лебедев, худрук Малого театра Юрий... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T23:10

2022-02-23T23:10

2022-02-23T23:10

культура

аристарх ливанов

олег митяев

сергей сельянов

россия

госдума рф

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общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более ста деятелей культуры РФ, в частности, президент Гильдии актёров кино Сергей Никоненко, народный артист России Николай Лебедев, худрук Малого театра Юрий Соломин, направили письмо президенту РФ Владимиру Путину, выразив поддержку проекту Основ государственной культурной политики и необходимым поправкам, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, народный артист России Николай Бурляев.Проект был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва во взаимодействии с экспертами. В январе документ был опубликован на портале нормативных актов. В профессиональной среде прозвучало множество критических замечаний. В частности, более 30 российских кинематографистов, среди которых режиссеры Федор Бондарчук, Кантемир Балагов, Александр Сокуров, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Сельянов, заслуженный артист РФ Данила Козловский, подписали обращение министру культуры РФ Ольге Любимой, выразив обеспокоенность возможностью принятия проекта указа. Против также выступили ведущие театры России и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. Минкультуры приостановило общественные обсуждения указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"."В последние десятилетия в нашем обществе сформировалась агрессивная антикультура, за государственные средства глумящаяся над тем, что свято для большинства наших соотечественников, – над традиционными устоями, верой, семьёй, историей, наследием классического искусства… Удивляет безответственность определённой группы деятелей театра, кино, телевидения, художников, музыкантов, продюсеров, использующих прибыль от государственного финансирования на выражение своего пренебрежения к нашей стране и её культуре. Без принятых Основ государственной культурной политики и необходимых поправок, без провозглашения реального суверенитета позитивной культурной политики процесс деградации великой русской культуры не остановить", - говорится в тексте письма, направленного президенту.Упоминается, что "вседозволенное "творчество", разрушающее традиции, ниспровергающее нравственные идеалы, смертельно опасно для государства".Бурляев рассказал РИА Новости, что указ президента об Основах государственной культурной политики был подписан в декабре 2014 года. Указ разрабатывался почти год при участии порядка тысячи деятелей культуры. Народный артист отметил, что спустя семь лет с момента его подписания появилась необходимость поправок, которые бы конкретизировали то, что ранее подвергалось критике со стороны некоторых деятелей культуры."Они (деятели культуры) выступили против того, чтобы подобные поправки к указу утверждались. Они опасаются того, что это якобы вводится цензура, но о цензуре в данных поправках вообще нет речи… Мне уже 75 лет, 62 из них я занимаюсь творчеством. Я прошел через политическую цензуру, и я первый, кто будет против политической цензуры, но многие годы общественность России, деятели культуры, Госдума, Совфед, Общественная палата, Общественный совет при Минкультуры поднимали вопрос о необходимости общественного контроля", - отметил Бурляев.Первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества дополнил, что контроль необходим, именно поэтому 110 деятелей культуры сочли нужным обратиться к Путину с поддержкой темы продолжения обсуждения поправок к Основам. "Это не 10-20 подписей, как у наших оппонентов, а 110 подписей реально выдающихся деятелей культуры и всех видов искусства… Там все творцы, доказавшие своей жизнью свой талант", - отметил Бурляев.Письмо поддержали такие культурные деятели РФ, как народные артисты России Дмитрий Певцов, Валерий Баринов, Олег Митяев, Александр Пашутин, Аристарх Ливанов, Виктор Раков.

https://ria.ru/20220214/tsirk-1772743576.html

https://ria.ru/20220214/kino-1772640003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

аристарх ливанов, олег митяев, сергей сельянов, россия, госдума рф, совет федерации рф, общество, культура