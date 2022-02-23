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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220223/pismo-1774596836.html
Деятели культуры поддержали проект о традиционных ценностях
Деятели культуры поддержали проект о традиционных ценностях - РИА Новости, 23.02.2022
Деятели культуры поддержали проект о традиционных ценностях
Более ста деятелей культуры РФ, в частности, президент Гильдии актёров кино Сергей Никоненко, народный артист России Николай Лебедев, худрук Малого театра Юрий... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T23:10
2022-02-23T23:10
культура
аристарх ливанов
олег митяев
сергей сельянов
россия
госдума рф
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более ста деятелей культуры РФ, в частности, президент Гильдии актёров кино Сергей Никоненко, народный артист России Николай Лебедев, худрук Малого театра Юрий Соломин, направили письмо президенту РФ Владимиру Путину, выразив поддержку проекту Основ государственной культурной политики и необходимым поправкам, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, народный артист России Николай Бурляев.Проект был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва во взаимодействии с экспертами. В январе документ был опубликован на портале нормативных актов. В профессиональной среде прозвучало множество критических замечаний. В частности, более 30 российских кинематографистов, среди которых режиссеры Федор Бондарчук, Кантемир Балагов, Александр Сокуров, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Сельянов, заслуженный артист РФ Данила Козловский, подписали обращение министру культуры РФ Ольге Любимой, выразив обеспокоенность возможностью принятия проекта указа. Против также выступили ведущие театры России и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. Минкультуры приостановило общественные обсуждения указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"."В последние десятилетия в нашем обществе сформировалась агрессивная антикультура, за государственные средства глумящаяся над тем, что свято для большинства наших соотечественников, – над традиционными устоями, верой, семьёй, историей, наследием классического искусства… Удивляет безответственность определённой группы деятелей театра, кино, телевидения, художников, музыкантов, продюсеров, использующих прибыль от государственного финансирования на выражение своего пренебрежения к нашей стране и её культуре. Без принятых Основ государственной культурной политики и необходимых поправок, без провозглашения реального суверенитета позитивной культурной политики процесс деградации великой русской культуры не остановить", - говорится в тексте письма, направленного президенту.Упоминается, что "вседозволенное "творчество", разрушающее традиции, ниспровергающее нравственные идеалы, смертельно опасно для государства".Бурляев рассказал РИА Новости, что указ президента об Основах государственной культурной политики был подписан в декабре 2014 года. Указ разрабатывался почти год при участии порядка тысячи деятелей культуры. Народный артист отметил, что спустя семь лет с момента его подписания появилась необходимость поправок, которые бы конкретизировали то, что ранее подвергалось критике со стороны некоторых деятелей культуры."Они (деятели культуры) выступили против того, чтобы подобные поправки к указу утверждались. Они опасаются того, что это якобы вводится цензура, но о цензуре в данных поправках вообще нет речи… Мне уже 75 лет, 62 из них я занимаюсь творчеством. Я прошел через политическую цензуру, и я первый, кто будет против политической цензуры, но многие годы общественность России, деятели культуры, Госдума, Совфед, Общественная палата, Общественный совет при Минкультуры поднимали вопрос о необходимости общественного контроля", - отметил Бурляев.Первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества дополнил, что контроль необходим, именно поэтому 110 деятелей культуры сочли нужным обратиться к Путину с поддержкой темы продолжения обсуждения поправок к Основам. "Это не 10-20 подписей, как у наших оппонентов, а 110 подписей реально выдающихся деятелей культуры и всех видов искусства… Там все творцы, доказавшие своей жизнью свой талант", - отметил Бурляев.Письмо поддержали такие культурные деятели РФ, как народные артисты России Дмитрий Певцов, Валерий Баринов, Олег Митяев, Александр Пашутин, Аристарх Ливанов, Виктор Раков.
https://ria.ru/20220214/tsirk-1772743576.html
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аристарх ливанов, олег митяев, сергей сельянов, россия, госдума рф, совет федерации рф, общество, культура
23:10 23.02.2022
 
Деятели культуры поддержали проект о традиционных ценностях

Более ста деятелей культуры выступили в поддержку проекта о традиционных ценностях

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМалый театр
Малый театр - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Малый театр
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более ста деятелей культуры РФ, в частности, президент Гильдии актёров кино Сергей Никоненко, народный артист России Николай Лебедев, худрук Малого театра Юрий Соломин, направили письмо президенту РФ Владимиру Путину, выразив поддержку проекту Основ государственной культурной политики и необходимым поправкам, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, народный артист России Николай Бурляев.
Проект был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва во взаимодействии с экспертами. В январе документ был опубликован на портале нормативных актов. В профессиональной среде прозвучало множество критических замечаний. В частности, более 30 российских кинематографистов, среди которых режиссеры Федор Бондарчук, Кантемир Балагов, Александр Сокуров, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Сельянов, заслуженный артист РФ Данила Козловский, подписали обращение министру культуры РФ Ольге Любимой, выразив обеспокоенность возможностью принятия проекта указа. Против также выступили ведущие театры России и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. Минкультуры приостановило общественные обсуждения указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
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14 февраля, 16:25
В Росгосцирке высказались о проекте по сохранению духовных ценностей
"В последние десятилетия в нашем обществе сформировалась агрессивная антикультура, за государственные средства глумящаяся над тем, что свято для большинства наших соотечественников, – над традиционными устоями, верой, семьёй, историей, наследием классического искусства… Удивляет безответственность определённой группы деятелей театра, кино, телевидения, художников, музыкантов, продюсеров, использующих прибыль от государственного финансирования на выражение своего пренебрежения к нашей стране и её культуре. Без принятых Основ государственной культурной политики и необходимых поправок, без провозглашения реального суверенитета позитивной культурной политики процесс деградации великой русской культуры не остановить", - говорится в тексте письма, направленного президенту.
Упоминается, что "вседозволенное "творчество", разрушающее традиции, ниспровергающее нравственные идеалы, смертельно опасно для государства".
Бурляев рассказал РИА Новости, что указ президента об Основах государственной культурной политики был подписан в декабре 2014 года. Указ разрабатывался почти год при участии порядка тысячи деятелей культуры. Народный артист отметил, что спустя семь лет с момента его подписания появилась необходимость поправок, которые бы конкретизировали то, что ранее подвергалось критике со стороны некоторых деятелей культуры.
"Они (деятели культуры) выступили против того, чтобы подобные поправки к указу утверждались. Они опасаются того, что это якобы вводится цензура, но о цензуре в данных поправках вообще нет речи… Мне уже 75 лет, 62 из них я занимаюсь творчеством. Я прошел через политическую цензуру, и я первый, кто будет против политической цензуры, но многие годы общественность России, деятели культуры, Госдума, Совфед, Общественная палата, Общественный совет при Минкультуры поднимали вопрос о необходимости общественного контроля", - отметил Бурляев.
Первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества дополнил, что контроль необходим, именно поэтому 110 деятелей культуры сочли нужным обратиться к Путину с поддержкой темы продолжения обсуждения поправок к Основам. "Это не 10-20 подписей, как у наших оппонентов, а 110 подписей реально выдающихся деятелей культуры и всех видов искусства… Там все творцы, доказавшие своей жизнью свой талант", - отметил Бурляев.
Письмо поддержали такие культурные деятели РФ, как народные артисты России Дмитрий Певцов, Валерий Баринов, Олег Митяев, Александр Пашутин, Аристарх Ливанов, Виктор Раков.
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 09:24Культура
Кинематографисты раскритиковали проект о сохранении духовных ценностей
Опубликовано: Наталья Макарова
 
КультураАристарх ЛивановОлег МитяевСергей СельяновРоссияГосдума РФСовет Федерации РФОбществоКультура
 
 
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