Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества
Патриарх Кирилл пожелал президенту Путину душевного мира в День защитника Отечества
Патриарх Кирилл
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Днем защитника Отечества президента России Владимира Путина и пожелал ему душевного мира, здоровья и Божией помощи в служении, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.
Государственный праздник - День Защитника Отечества - отмечают 23 февраля в России.
"Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. <…> Желаю вам крепкого здравия, душевного мира и обильной помощи от Господа в вашем высоком и ответственном служении народу России", - написал патриарх Кирилл.
Он отметил, что при "активном участии и поддержке" президента реализуются "многие важные храмоздательские, просветительские и социальные проекты Московского патриархата, плодотворно развивается церковно-государственное взаимодействие, направленное на сохранение национальной исторической памяти и утверждение принципов традиционной морали в жизни современников".
Вчера, 00:24День защитника Отечества
По его словам, Русская православная церковь вносит значимый вклад в патриотическое воспитание соотечественников. "Ныне мы чествуем подвиг тех, кто несет ответственное ратное служение, стоит на страже рубежей родной страны и заботится об укреплении ее обороноспособности и национальной безопасности. Доблесть и мужество, отвага и решимость, горячая любовь к Отечеству и готовность к самопожертвованию — эти качества на протяжении веков отличали наш народ, прошедший через горнило многих испытаний и закаливший в них свой характер и силу духа", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Также предстоятель поздравил с праздником министра обороны Сергея Шойгу и председателя правительства Михаила Мишустина, соответствующие сообщения опубликованы на сайте РПЦ. В своем обращении к Мишустину, патриарх отметил, что в Русской церкви с благодарностью помнят о подвиге предков и молятся за них. "Вознося молитвы об упокоении "всех вождей и воинов на поле брани убиенных" Русская православная церковь призывает благословение Божие на всех, кто ныне стоит на страже и независимости Отечества, работает на благо родной земли", - заключил патриарх.
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Опубликовано: Влада Копылова