https://ria.ru/20220223/patriarkh-1774518969.html

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2022

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Днем защитника Отечества президента России Владимира Путина и пожелал ему душевного мира, здоровья и Божией... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:24

2022-02-23T12:24

2022-02-23T12:24

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

россия

день защитника отечества

общество

московский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Днем защитника Отечества президента России Владимира Путина и пожелал ему душевного мира, здоровья и Божией помощи в служении, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.Государственный праздник - День Защитника Отечества - отмечают 23 февраля в России."Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. <…> Желаю вам крепкого здравия, душевного мира и обильной помощи от Господа в вашем высоком и ответственном служении народу России", - написал патриарх Кирилл.Он отметил, что при "активном участии и поддержке" президента реализуются "многие важные храмоздательские, просветительские и социальные проекты Московского патриархата, плодотворно развивается церковно-государственное взаимодействие, направленное на сохранение национальной исторической памяти и утверждение принципов традиционной морали в жизни современников".По его словам, Русская православная церковь вносит значимый вклад в патриотическое воспитание соотечественников. "Ныне мы чествуем подвиг тех, кто несет ответственное ратное служение, стоит на страже рубежей родной страны и заботится об укреплении ее обороноспособности и национальной безопасности. Доблесть и мужество, отвага и решимость, горячая любовь к Отечеству и готовность к самопожертвованию — эти качества на протяжении веков отличали наш народ, прошедший через горнило многих испытаний и закаливший в них свой характер и силу духа", - подчеркнул патриарх Кирилл.Также предстоятель поздравил с праздником министра обороны Сергея Шойгу и председателя правительства Михаила Мишустина, соответствующие сообщения опубликованы на сайте РПЦ. В своем обращении к Мишустину, патриарх отметил, что в Русской церкви с благодарностью помнят о подвиге предков и молятся за них. "Вознося молитвы об упокоении "всех вождей и воинов на поле брани убиенных" Русская православная церковь призывает благословение Божие на всех, кто ныне стоит на страже и независимости Отечества, работает на благо родной земли", - заключил патриарх.

https://ria.ru/20220223/prazdnik-1774018264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, россия, день защитника отечества, общество, московский патриархат, русская православная церковь