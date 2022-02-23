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Госдеп заявил, что пока не видит в России добросовестного партнера
Госдеп заявил, что пока не видит в России добросовестного партнера - РИА Новости, 23.02.2022
Госдеп заявил, что пока не видит в России добросовестного партнера
США пока не видят в России добросовестного партнера по переговорам, но считают, что прогресс в диалоге по вопросам в сфере безопасности возможен, заявил в среду РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T23:31
2022-02-23T23:31
россия
государственный департамент сша
сша
в мире
безопасность
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США пока не видят в России добросовестного партнера по переговорам, но считают, что прогресс в диалоге по вопросам в сфере безопасности возможен, заявил в среду официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс."Существует ряд сфер, по которым, на наш взгляд, возможен прогресс, если мы увидим в лице России добросовестного партнера по переговорам. До сих пор мы не увидели в ней такого партнера", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.По словам дипломата, речь идет, прежде всего, о вопросах стратегической стабильности, контроля над вооружениями, транспарентности и выстраивания мер взаимного доверия.
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россия, государственный департамент сша, сша, в мире, безопасность
23:31 23.02.2022
 
Госдеп заявил, что пока не видит в России добросовестного партнера

Госдеп: США пока не видят в России добросовестного партнера в диалоге по безопасности

© REUTERS / Kevin LamarqueПресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США пока не видят в России добросовестного партнера по переговорам, но считают, что прогресс в диалоге по вопросам в сфере безопасности возможен, заявил в среду официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
"Существует ряд сфер, по которым, на наш взгляд, возможен прогресс, если мы увидим в лице России добросовестного партнера по переговорам. До сих пор мы не увидели в ней такого партнера", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
По словам дипломата, речь идет, прежде всего, о вопросах стратегической стабильности, контроля над вооружениями, транспарентности и выстраивания мер взаимного доверия.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 22:29
Госдеп: США нужна уверенность, что "Северный поток — 2" не заработает
Опубликовано: Петр Попадюк
 
РоссияГосударственный департамент СШАСШАВ миреБезопасность
 
 
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