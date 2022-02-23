https://ria.ru/20220223/partner-1774598684.html
Госдеп заявил, что пока не видит в России добросовестного партнера
Госдеп заявил, что пока не видит в России добросовестного партнера - РИА Новости, 23.02.2022
Госдеп заявил, что пока не видит в России добросовестного партнера
США пока не видят в России добросовестного партнера по переговорам, но считают, что прогресс в диалоге по вопросам в сфере безопасности возможен, заявил в среду РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T23:31
2022-02-23T23:31
2022-02-23T23:31
россия
государственный департамент сша
сша
в мире
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769571398_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_547b7183e67e0b98e31ba0f3671c2757.jpg
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США пока не видят в России добросовестного партнера по переговорам, но считают, что прогресс в диалоге по вопросам в сфере безопасности возможен, заявил в среду официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс."Существует ряд сфер, по которым, на наш взгляд, возможен прогресс, если мы увидим в лице России добросовестного партнера по переговорам. До сих пор мы не увидели в ней такого партнера", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.По словам дипломата, речь идет, прежде всего, о вопросах стратегической стабильности, контроля над вооружениями, транспарентности и выстраивания мер взаимного доверия.
https://ria.ru/20220223/gazoprovod-1774593174.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769571398_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_f080ab950650efefc1c1421b056aaeb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, государственный департамент сша, сша, в мире, безопасность
Госдеп заявил, что пока не видит в России добросовестного партнера
Госдеп: США пока не видят в России добросовестного партнера в диалоге по безопасности