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Госдеп заявил, что пока не видит в России добросовестного партнера

Госдеп заявил, что пока не видит в России добросовестного партнера - РИА Новости, 23.02.2022

Госдеп заявил, что пока не видит в России добросовестного партнера

США пока не видят в России добросовестного партнера по переговорам, но считают, что прогресс в диалоге по вопросам в сфере безопасности возможен, заявил в среду РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T23:31

2022-02-23T23:31

2022-02-23T23:31

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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США пока не видят в России добросовестного партнера по переговорам, но считают, что прогресс в диалоге по вопросам в сфере безопасности возможен, заявил в среду официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс."Существует ряд сфер, по которым, на наш взгляд, возможен прогресс, если мы увидим в лице России добросовестного партнера по переговорам. До сих пор мы не увидели в ней такого партнера", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.По словам дипломата, речь идет, прежде всего, о вопросах стратегической стабильности, контроля над вооружениями, транспарентности и выстраивания мер взаимного доверия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, государственный департамент сша, сша, в мире, безопасность