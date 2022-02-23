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В МИД пообещали дать сильный ответ на новые санкции США
В МИД пообещали дать сильный ответ на новые санкции США - РИА Новости, 23.02.2022
В МИД пообещали дать сильный ответ на новые санкции США
Ответ Москвы на новые санкции, введенные президентом США Джо Байденом, будет сильным и чувствительным, говорится в заявлении МИД России. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:02
2022-02-23T17:22
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
россия
политика
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Ответ Москвы на новые санкции, введенные президентом США Джо Байденом, будет сильным и чувствительным, говорится в заявлении МИД России."Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны", — отметило ведомство.США накануне объявили о первых санкциях из-за ситуации вокруг Украины — против ВЭБ и Промсвязьбанка с их многочисленными дочерними структурами, суверенного долга и пяти "представителей элит" страны. Помимо этого, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Накануне Совет Федерации дал согласие Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом. По словам председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, Москва исходит из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на земле Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774487734.html
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Влада Копылова
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, россия, политика
16:02 23.02.2022 (обновлено: 17:22 23.02.2022)
 
В МИД пообещали дать сильный ответ на новые санкции США

МИД России пообещал выверенный и чувствительный для Вашингтона ответ на санкции США

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Ответ Москвы на новые санкции, введенные президентом США Джо Байденом, будет сильным и чувствительным, говорится в заявлении МИД России.
"Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны", — отметило ведомство.
США накануне объявили о первых санкциях из-за ситуации вокруг Украины — против ВЭБ и Промсвязьбанка с их многочисленными дочерними структурами, суверенного долга и пяти "представителей элит" страны. Помимо этого, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 05:33
Антонов рассказал, чем новые антироссийские санкции грозят миру
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Накануне Совет Федерации дал согласие Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом. По словам председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, Москва исходит из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на земле Донецкой и Луганской народных республик.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
Опубликовано: Влада Копылова
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАРоссияПолитика
 
 
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