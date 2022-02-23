https://ria.ru/20220223/otvet-1774548693.html

В МИД пообещали дать сильный ответ на новые санкции США

В МИД пообещали дать сильный ответ на новые санкции США - РИА Новости, 23.02.2022

В МИД пообещали дать сильный ответ на новые санкции США

Ответ Москвы на новые санкции, введенные президентом США Джо Байденом, будет сильным и чувствительным, говорится в заявлении МИД России. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:02

2022-02-23T16:02

2022-02-23T17:22

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Ответ Москвы на новые санкции, введенные президентом США Джо Байденом, будет сильным и чувствительным, говорится в заявлении МИД России."Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны", — отметило ведомство.США накануне объявили о первых санкциях из-за ситуации вокруг Украины — против ВЭБ и Промсвязьбанка с их многочисленными дочерними структурами, суверенного долга и пяти "представителей элит" страны. Помимо этого, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Накануне Совет Федерации дал согласие Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом. По словам председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, Москва исходит из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на земле Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774487734.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, россия, политика