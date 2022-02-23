https://ria.ru/20220223/otkaz-1774475746.html

Врач рассказала, от чего нужно отказаться после контакта с больным COVID-19

Врач рассказала, от чего нужно отказаться после контакта с больным COVID-19 - РИА Новости, 23.02.2022

Врач рассказала, от чего нужно отказаться после контакта с больным COVID-19

После контакта с человеком, у которого были симптомы COVID-19 или обычной простуды, следует соблюдать меры предосторожности. Чего точно нельзя делать,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:20

2022-02-23T02:20

2022-02-23T02:20

распространение коронавируса

общество

россия

зухра павлова

здоровье

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. После контакта с человеком, у которого были симптомы COVID-19 или обычной простуды, следует соблюдать меры предосторожности. Чего точно нельзя делать, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук Зухра Павлова.По наблюдениям медиков, проявления коронавирусной инфекции в последнее время стали сильно напоминать симптомы ОРВИ. Поэтому нужно принять профилактические меры, чтобы помочь организму справиться с вирусом, даже если у вашего недавнего собеседника были признаки обычной простуды, считает Павлова. Ведь вполне возможно, что тот человек, с которым вы общались, был болен COVID-19, просто в легкой форме.По словам врача, после контакта с заболевшим нужно в первую очередь отказаться от занятий спортом."Если вы были в контакте с больным человеком (с диагнозом COVID-19 или с признаками ОРВИ. — Прим. ред.), то пойти на спортивное занятие — это самое плохое, что можно сделать для вашего организма. Любая хорошая спортивная нагрузка — это кратковременное, но все же снижение иммунного статуса", — пояснила Павлова.Повышенные физические нагрузки могут ослабить организм, и в таком случае инфекция причинит ему больше вреда, продолжила врач.Если человек не готов прекратить спортивные тренировки, то ему следует хотя бы ограничить нагрузки, посоветовала врач.Самый эффективный способ защититься от коронавирусной инфекции — это прививка, заключила она.

https://ria.ru/20220203/gorlo-1770827167.html

https://ria.ru/20220126/simptomy-1769613641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, зухра павлова, здоровье, коронавирус covid-19