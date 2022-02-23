https://ria.ru/20220223/otkaz-1774475746.html
Врач рассказала, от чего нужно отказаться после контакта с больным COVID-19
Врач рассказала, от чего нужно отказаться после контакта с больным COVID-19 - РИА Новости, 23.02.2022
Врач рассказала, от чего нужно отказаться после контакта с больным COVID-19
После контакта с человеком, у которого были симптомы COVID-19 или обычной простуды, следует соблюдать меры предосторожности. Чего точно нельзя делать,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:20
2022-02-23T02:20
2022-02-23T02:20
распространение коронавируса
общество
россия
зухра павлова
здоровье
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. После контакта с человеком, у которого были симптомы COVID-19 или обычной простуды, следует соблюдать меры предосторожности. Чего точно нельзя делать, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук Зухра Павлова.По наблюдениям медиков, проявления коронавирусной инфекции в последнее время стали сильно напоминать симптомы ОРВИ. Поэтому нужно принять профилактические меры, чтобы помочь организму справиться с вирусом, даже если у вашего недавнего собеседника были признаки обычной простуды, считает Павлова. Ведь вполне возможно, что тот человек, с которым вы общались, был болен COVID-19, просто в легкой форме.По словам врача, после контакта с заболевшим нужно в первую очередь отказаться от занятий спортом."Если вы были в контакте с больным человеком (с диагнозом COVID-19 или с признаками ОРВИ. — Прим. ред.), то пойти на спортивное занятие — это самое плохое, что можно сделать для вашего организма. Любая хорошая спортивная нагрузка — это кратковременное, но все же снижение иммунного статуса", — пояснила Павлова.Повышенные физические нагрузки могут ослабить организм, и в таком случае инфекция причинит ему больше вреда, продолжила врач.Если человек не готов прекратить спортивные тренировки, то ему следует хотя бы ограничить нагрузки, посоветовала врач.Самый эффективный способ защититься от коронавирусной инфекции — это прививка, заключила она.
https://ria.ru/20220203/gorlo-1770827167.html
https://ria.ru/20220126/simptomy-1769613641.html
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общество, россия, зухра павлова, здоровье, коронавирус covid-19
Врач рассказала, от чего нужно отказаться после контакта с больным COVID-19
Врач Павлова: после контакта с больным COVID-19 нужно отказаться от занятий спортом
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
После контакта с человеком, у которого были симптомы COVID-19 или обычной простуды, следует соблюдать меры предосторожности. Чего точно нельзя делать, рассказала в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
По наблюдениям медиков, проявления коронавирусной инфекции в последнее время стали сильно напоминать симптомы ОРВИ. Поэтому нужно принять профилактические меры, чтобы помочь организму справиться с вирусом, даже если у вашего недавнего собеседника были признаки обычной простуды, считает Павлова
. Ведь вполне возможно, что тот человек, с которым вы общались, был болен COVID-19, просто в легкой форме.
По словам врача, после контакта с заболевшим нужно в первую очередь отказаться от занятий спортом.
"Если вы были в контакте с больным человеком (с диагнозом COVID-19 или с признаками ОРВИ. — Прим. ред.), то пойти на спортивное занятие — это самое плохое, что можно сделать для вашего организма. Любая хорошая спортивная нагрузка — это кратковременное, но все же снижение иммунного статуса", — пояснила Павлова.
Повышенные физические нагрузки могут ослабить организм, и в таком случае инфекция причинит ему больше вреда, продолжила врач.
"Если человек контактировал с заболевшим, то нужно оставить только умеренную физическую нагрузку. То есть погулять на свежем воздухе — это хорошая идея. Позаниматься в спортзале — это плохая идея", — добавила Павлова.
Если человек не готов прекратить спортивные тренировки, то ему следует хотя бы ограничить нагрузки, посоветовала врач.
Самый эффективный способ защититься от коронавирусной инфекции — это прививка, заключила она.