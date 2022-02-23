https://ria.ru/20220223/oshibka-1774552040.html

Запад совершил крупную ошибку в отношении Путина

Названа главная ошибка Запада в отношении Путина - РИА Новости, 23.02.2022

Запад совершил крупную ошибку в отношении Путина

Обозреватель американского издания The National Interest Дов Закхейм рассказал о промахе Запада в отношении президента России Владимира Путина. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:28

2022-02-23T16:28

2022-02-23T20:37

политика

россия

сша

европа

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Обозреватель американского издания The National Interest Дов Закхейм рассказал о промахе Запада в отношении президента России Владимира Путина.По словам автора, ранее в США и Европе главу российского государства считали тактиком, а не стратегом."Как же они ошибались", — посетовал колумнист.Закхейм напомнил, что Путин беспрецедентно усилил позиции Москвы в Восточном Средиземноморье, получив военно-морскую базу в сирийском Тартусе и аэропорт в Хмеймиме. Россия поддерживает хорошие отношения как с Израилем, так и с Египтом, дружит с Грецией.Американцы, считает Закхейм, не должны удивляться образованию новых государств за океаном: Вашингтон так же в 1837 году признал отколовшийся от Мексики Техас. Позднее эта территория стала 28-м штатом США.По мнению обозревателя, Москва продолжит усиливать свои позиции в Европе. Путину предначертано восстановить величие России, убежден автор.

https://ria.ru/20220218/gaz-1773691644.html

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сша

европа

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, сша, европа, признание днр и лнр в россии