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Запад совершил крупную ошибку в отношении Путина
Названа главная ошибка Запада в отношении Путина - РИА Новости, 23.02.2022
Запад совершил крупную ошибку в отношении Путина
Обозреватель американского издания The National Interest Дов Закхейм рассказал о промахе Запада в отношении президента России Владимира Путина. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:28
2022-02-23T20:37
политика
россия
сша
европа
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Обозреватель американского издания The National Interest Дов Закхейм рассказал о промахе Запада в отношении президента России Владимира Путина.По словам автора, ранее в США и Европе главу российского государства считали тактиком, а не стратегом."Как же они ошибались", — посетовал колумнист.Закхейм напомнил, что Путин беспрецедентно усилил позиции Москвы в Восточном Средиземноморье, получив военно-морскую базу в сирийском Тартусе и аэропорт в Хмеймиме. Россия поддерживает хорошие отношения как с Израилем, так и с Египтом, дружит с Грецией.Американцы, считает Закхейм, не должны удивляться образованию новых государств за океаном: Вашингтон так же в 1837 году признал отколовшийся от Мексики Техас. Позднее эта территория стала 28-м штатом США.По мнению обозревателя, Москва продолжит усиливать свои позиции в Европе. Путину предначертано восстановить величие России, убежден автор.
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политика, россия, сша, европа, признание днр и лнр в россии
16:28 23.02.2022 (обновлено: 20:37 23.02.2022)
 
Названа главная ошибка Запада в отношении Путина

Обозреватель NI Закхейм назвал главную ошибку Запада в отношении президента России Путина

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Обозреватель американского издания The National Interest Дов Закхейм рассказал о промахе Запада в отношении президента России Владимира Путина.
По словам автора, ранее в США и Европе главу российского государства считали тактиком, а не стратегом.
"Как же они ошибались", — посетовал колумнист.
Закхейм напомнил, что Путин беспрецедентно усилил позиции Москвы в Восточном Средиземноморье, получив военно-морскую базу в сирийском Тартусе и аэропорт в Хмеймиме. Россия поддерживает хорошие отношения как с Израилем, так и с Египтом, дружит с Грецией.

"А теперь он укрепил влияние в Европе: признал Абхазию, Южную Осетию, Луганскую и Донецкую народные республики. Белоруссия также вошла в сферу влияния Москвы. Несомненно, то же самое произойдет и с Украиной", — размышляет журналист.

Американцы, считает Закхейм, не должны удивляться образованию новых государств за океаном: Вашингтон так же в 1837 году признал отколовшийся от Мексики Техас. Позднее эта территория стала 28-м штатом США.
По мнению обозревателя, Москва продолжит усиливать свои позиции в Европе. Путину предначертано восстановить величие России, убежден автор.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 22:30
The Telegraph: Европу ждет тяжелый удар в случае отказа от газа из России
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ПолитикаРоссияСШАЕвропаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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