https://ria.ru/20220223/oon-1774588676.html

В ООН рассказали о работе организации на востоке Украины

В ООН рассказали о работе организации на востоке Украины - РИА Новости, 23.02.2022

В ООН рассказали о работе организации на востоке Украины

ООН корректирует свое присутствие на востоке Украины, отзывая оттуда часть сотрудников и направляя на их место более востребованных специалистов, но продолжает... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T21:43

2022-02-23T21:43

2022-02-23T21:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

оон

стефан дюжаррик

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. ООН корректирует свое присутствие на востоке Украины, отзывая оттуда часть сотрудников и направляя на их место более востребованных специалистов, но продолжает работу по обе стороны, а также изыскивает дополнительные средства на помощь 1,8 миллиона жителей региона, сообщил пресс-секретарь генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик."Там есть колебания. Мы в процессе вывода части персонала, чья деятельность не относится к ключевым функциям и которую можно выполнять из других мест, выводим некоторых членов семей. С другой стороны, дополнительные сотрудники туда прибывают для поддержки гуманитарной... деятельности", - сказал Дюжаррик на брифинге.Конкретные цифры пресс-секретарь пообещал озвучить позднее. По словам Дюжжарика, ООН продолжает присутствовать с обеих сторон конфликта. Он сообщил, что организация ищет дополнительные средства на оказание гуманитарной помощи местным жителям. "Гуманитарная ситуация для людей по обе стороны линии соприкосновения довольно тяжелая. Мы очень обеспокоены продолжающимися обстрелами... Мы изыскиваем дополнительные средства для помощи примерно 1,8 миллиона человек", - отметил Дюжаррик.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/rassuzhdeniya-1774543088.html

https://ria.ru/20220223/ukraina-1774544308.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, стефан дюжаррик