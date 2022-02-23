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Украинские силовики с начала суток 14 раз открывали огонь по ДНР

Украинские силовики с начала суток 14 раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 23.02.2022

Украинские силовики с начала суток 14 раз открывали огонь по ДНР

Украинские силовики с начала суток 14 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики с применением ствольной артиллерии, выпустив 145 снарядов и РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:24

2022-02-23T14:24

2022-02-23T14:24

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики с начала суток 14 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики с применением ствольной артиллерии, выпустив 145 снарядов и мин, сообщила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник 14 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики с применением ствольной артиллерии, 120- и 82-миллиметровых миномётов, выпустив 145 снарядов и мин", - говорится в заявлении Народной милиции ДНР.Также Народная милиция заявляет о прибытии дополнительных сил национальной полиции Украины на подконтрольные Киеву территории Донбасса.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр