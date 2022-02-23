Космическая стойкость: почему Вечный огонь никогда не гаснет

Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы горит уже без малого 55 лет. "Впервые здесь зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и все это время он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", – отмечает заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Во время профилактических работ, которые проводятся ежемесячно и дополнительно перед важными датами – Днем защитника Отечества и Днем Победы, пламя с основного источника переносится на временную горелку.
Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы горит уже без малого 55 лет. "Впервые здесь зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и все это время он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", – отмечает заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Во время профилактических работ, которые проводятся ежемесячно и дополнительно перед важными датами – Днем защитника Отечества и Днем Победы, пламя с основного источника переносится на временную горелку.
Для столичных газовиков пламя Вечного огня в Александровском саду – пост №1, и оберегают они его с момента зажжения. За это время специалисты провели в совокупности более 700 мероприятий по профилактике горелки. Нынешний год – юбилейный и очень ответственный.
Для столичных газовиков пламя Вечного огня в Александровском саду – пост №1, и оберегают они его с момента зажжения. За это время специалисты провели в совокупности более 700 мероприятий по профилактике горелки. Нынешний год – юбилейный и очень ответственный.
Конструкция газогорелочного устройства была разработана специально для мемориала на заводе Хруничева. А технология горелки имеет сходство с двигателями космических аппаратов: внутри три камеры сгорания, три системы розжига природного газа. В совокупности все это обеспечивает ту самую защищенность, которая позволяет пламени гореть непрерывно. Даже при столкновении с серьезным порывом ветра, скорость которого сродни скоростям урагана, пламя сохраняется внутри камеры сгорания и потом возобновляется в полном формате.
Конструкция газогорелочного устройства была разработана специально для мемориала на заводе Хруничева. А технология горелки имеет сходство с двигателями космических аппаратов: внутри три камеры сгорания, три системы розжига природного газа. В совокупности все это обеспечивает ту самую защищенность, которая позволяет пламени гореть непрерывно. Даже при столкновении с серьезным порывом ветра, скорость которого сродни скоростям урагана, пламя сохраняется внутри камеры сгорания и потом возобновляется в полном формате.
Процесс профилактики начинается с переноса с помощью факела частицы пламени на временную горелку. Это специально созданная копия звезды мемориала, только меньшего размера. Огонь на основном мемориале на время профилактических работ тушится. После этого газовики приподнимают звезду основного мемориала, относят ее в сторону, и приступают к замене запальников, чистке жиклеров (устройств для дозирования подачи газа).
Процесс профилактики начинается с переноса с помощью факела частицы пламени на временную горелку. Это специально созданная копия звезды мемориала, только меньшего размера. Огонь на основном мемориале на время профилактических работ тушится. После этого газовики приподнимают звезду основного мемориала, относят ее в сторону, и приступают к замене запальников, чистке жиклеров (устройств для дозирования подачи газа).
Под звездой мемориала установлена горелка с тремя запальниками, внутри которых под постоянным напряжением находятся платиновые спирали. Газ по специальным трубкам подается через эти запальники, которые постоянно подают в поток искру, тем самым обеспечивая стабильное горение и теплый цвет огня. Обычно газ горит голубым цветом, такой огонек москвичи привыкли видеть, зажигая плиту на кухне. Однако это пламя днем на улице практически незаметно. Яркий оранжевый цвет удалось получить, изменив соотношение газа и воздуха в горелке. А когда воздуха не хватает, появляются красные языки пламени.
Под звездой мемориала установлена горелка с тремя запальниками, внутри которых под постоянным напряжением находятся платиновые спирали. Газ по специальным трубкам подается через эти запальники, которые постоянно подают в поток искру, тем самым обеспечивая стабильное горение и теплый цвет огня. Обычно газ горит голубым цветом, такой огонек москвичи привыкли видеть, зажигая плиту на кухне. Однако это пламя днем на улице практически незаметно. Яркий оранжевый цвет удалось получить, изменив соотношение газа и воздуха в горелке. А когда воздуха не хватает, появляются красные языки пламени.
Каждый из трех запальников горелки тщательно проверяют, при необходимости меняют сгоревшую платиновую спираль. Все работы занимают около 40 минут. По завершении профилактических работ звезду водружают на место, а пламя с временной горелки "хранители Вечного огня" (так уже много лет называют столичных газовиков) возвращают к Вечному огню.
Каждый из трех запальников горелки тщательно проверяют, при необходимости меняют сгоревшую платиновую спираль. Все работы занимают около 40 минут. По завершении профилактических работ звезду водружают на место, а пламя с временной горелки "хранители Вечного огня" (так уже много лет называют столичных газовиков) возвращают к Вечному огню.