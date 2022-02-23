Космическая стойкость: почему Вечный огонь никогда не гаснет

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Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы горит уже без малого 55 лет. "Впервые здесь зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и все это время он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", – отмечает заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Во время профилактических работ, которые проводятся ежемесячно и дополнительно перед важными датами – Днем защитника Отечества и Днем Победы, пламя с основного источника переносится на временную горелку.