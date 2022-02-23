https://ria.ru/20220223/obstrely-1774595936.html

ВСУ за 40 минут восемь раз нарушили режим тишины, сообщили в ЛНР

ВСУ за 40 минут восемь раз нарушили режим тишины, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022

ВСУ за 40 минут восемь раз нарушили режим тишины, сообщили в ЛНР

Украинские силовики за 40 минут восемь раз нарушили режим тишины в ЛНР, сообщило в среду в аккаунте в Telegram представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T23:06

2022-02-23T23:06

2022-02-23T23:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики за 40 минут восемь раз нарушили режим тишины в ЛНР, сообщило в среду в аккаунте в Telegram представительство республики в СЦКК.Согласно заявлению, обстрелу подверглись населенные пункты Раёвка, Золотое-5, Желобок, Калиново, Калиновка, Голубовское Санжаровка. Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в период с 21.15 до 21.55.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР.В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр