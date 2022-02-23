https://ria.ru/20220223/obstrely-1774590156.html

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Донбасса, заявил Басурин

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Донбасса, заявил Басурин - РИА Новости, 23.02.2022

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Донбасса, заявил Басурин

Интенсивность обстрелов Донбасса Украиной выросла во много десятков раз, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T21:56

2022-02-23T21:56

2022-02-23T22:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 23 фев – РИА Новости. Интенсивность обстрелов Донбасса Украиной выросла во много десятков раз, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Кратно, просто кратно, потому что мы, допустим, зафиксировали десять, восемь нарушений, а сейчас нарушений в районе 50, 60. Но опять же, нарушения это во временном отрезке, я больше предпочитаю говорить, когда боеприпасы различные падают", - сказал он.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/obstrel-1774589926.html

https://ria.ru/20220223/grad-1774589220.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин