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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/obstrely-1774587517.html
В Славяносербском районе ЛНР прекращена подача воды из-за обстрелов
В Славяносербском районе ЛНР прекращена подача воды из-за обстрелов - РИА Новости, 23.02.2022
В Славяносербском районе ЛНР прекращена подача воды из-за обстрелов
Подача воды в села Славяносербского района Луганской народной республики прекращена в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщает минкомсвязи РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T21:23
2022-02-23T22:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
славяносербский район
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подача воды в села Славяносербского района Луганской народной республики прекращена в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщает минкомсвязи ЛНР."Двадцать третьего февраля в результате обстрелов повреждена система энергоснабжения Айдарской насосной станции, что привело к полному прекращению подачи воды потребителям сёл Славяносербского района: Веселая Гора, Приветное, Обозное, Раевка, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески, Стукалова Балка", - говорится в сообщении.По данным ведомства, от обстрелов также пострадала электроподстанция, которая подает напряжение на Краснолиманскую и Славяносербскую водопроводные насосные станции, что привело к обесточиванию этих насосных станций.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/grady-1774572872.html
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россия
донецкая народная республика
славяносербский район
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, славяносербский район, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
21:23 23.02.2022 (обновлено: 22:38 23.02.2022)
 
В Славяносербском районе ЛНР прекращена подача воды из-за обстрелов

Минкомсвязи ЛНР: в Славяносербском районе полностью прекращена подача воды из-за обстрелов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденные в результате обстрела окна в ЛНР
Поврежденные в результате обстрела окна в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поврежденные в результате обстрела окна в ЛНР
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подача воды в села Славяносербского района Луганской народной республики прекращена в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщает минкомсвязи ЛНР.
"Двадцать третьего февраля в результате обстрелов повреждена система энергоснабжения Айдарской насосной станции, что привело к полному прекращению подачи воды потребителям сёл Славяносербского района: Веселая Гора, Приветное, Обозное, Раевка, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески, Стукалова Балка", - говорится в сообщении.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 19:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев стягивает "Грады" к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР
По данным ведомства, от обстрелов также пострадала электроподстанция, которая подает напряжение на Краснолиманскую и Славяносербскую водопроводные насосные станции, что привело к обесточиванию этих насосных станций.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 20:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ситуация на Донбассе отвечает всем признакам геноцида, заявила Москалькова
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаСлавяносербский районСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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