ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР
ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 21 мину
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики за пять минут произвели обстрел по двум населенным пунктам в Донецкой народной республике, выпустив 21 мину, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелу подверглись населенные пункты Старомихайловка и Водяное. Как отмечается, украинские силовики использовали запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров.
Обстрелы произошли в период с 12.00 по 12.04 (совпадает с мск).
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Влада Копылова