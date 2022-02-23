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03:53 23.02.2022 (обновлено: 03:56 23.02.2022)
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов за три часа
В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли шесть населенных пунктов за три часа
© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрел шести населенных пунктов в ДНР за три часа, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как следует из сообщения, обстрелу подверглись населенные пункты Белая Каменка, Новая Марьевка, Петровское, Саханка, Безыменное, Коминтерново. Было выпущено 38 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, а также гранаты из РПГ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Никита Стома