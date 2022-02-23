Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/obstrely-1774485404.html
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов за три часа
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов за три часа - РИА Новости, 23.02.2022
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов за три часа
Украинские силовики совершили обстрел шести населенных пунктов в ДНР за три часа, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T03:53
2022-02-23T03:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1773993599_0:158:2709:1682_1920x0_80_0_0_3164ab6b0118f4074260553da7d16f52.jpg
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрел шести населенных пунктов в ДНР за три часа, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как следует из сообщения, обстрелу подверглись населенные пункты Белая Каменка, Новая Марьевка, Петровское, Саханка, Безыменное, Коминтерново. Было выпущено 38 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, а также гранаты из РПГ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донбасс
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1773993599_0:0:2709:2033_1920x0_80_0_0_6452f92319ddbfd31111b49f41677690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, денис пушилин
Материал дополняется
03:53 23.02.2022 (обновлено: 03:56 23.02.2022)
 
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов за три часа

В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли шесть населенных пунктов за три часа

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрел шести населенных пунктов в ДНР за три часа, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как следует из сообщения, обстрелу подверглись населенные пункты Белая Каменка, Новая Марьевка, Петровское, Саханка, Безыменное, Коминтерново. Было выпущено 38 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, а также гранаты из РПГ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
Вчера, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала