https://ria.ru/20220223/obstrel-1774592554.html

ВСУ за пять минут два раза обстреляли Горловку, заявили в ДНР

ВСУ за пять минут два раза обстреляли Горловку, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.02.2022

ВСУ за пять минут два раза обстреляли Горловку, заявили в ДНР

Украинские силовики за пять минут два раза обстреляли населенный пункт Горловка к северу от Донецка, следует из сообщения представительства республики в... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T22:24

2022-02-23T22:24

2022-02-23T22:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

россия

ростовская область

зайцево

стирол

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728982718_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9affbcebe923e546a123583daf30de62.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики за пять минут два раза обстреляли населенный пункт Горловка к северу от Донецка, следует из сообщения представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, было выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра в 21.00, через пять минут украинские силовики выпустили по населенному пункту четыре гранаты из РПГ. Также применялось и стрелковое оружие.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка.На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7" .До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/obstrely-1774590156.html

россия

ростовская область

зайцево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, россия, ростовская область, зайцево, стирол, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины