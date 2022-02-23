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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/obstrel-1774589926.html
В Донбассе погиб военнослужащий ЛНР из-за обстрела ВСУ
В Донбассе погиб военнослужащий ЛНР из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 23.02.2022
В Донбассе погиб военнослужащий ЛНР из-за обстрела ВСУ
Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики погиб в результате минометного обстрела со стороны ВСУ, заявили в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T21:51
2022-02-23T22:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики погиб в результате минометного обстрела со стороны ВСУ, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 20.35 (совпадает с московским временем) вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня с направления населенного пункта Новоалександровка (под контролем Киева. — Прим. ред.) в направлении населенного пункта Калиново-Борщеватое (под контролем ЛНР - ред.), в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", — сказал представитель Луганской народный республики.Он уточнил, что обстрел территории республики велся из минометов калибром 120 миллиметров.Ранее представитель ЛНР в СЦКК сообщал РИА Новости, что украинские силовики за полтора часа 16 раз нарушили режим тишины.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет. За это время жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774588826.html
луганская народная республика
донбасс
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
21:51 23.02.2022 (обновлено: 22:39 23.02.2022)
 
В Донбассе погиб военнослужащий ЛНР из-за обстрела ВСУ

В Донбассе погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР из-за обстрела украинских силовиков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ДНР на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики погиб в результате минометного обстрела со стороны ВСУ, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 20.35 (совпадает с московским временем) вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня с направления населенного пункта Новоалександровка (под контролем Киева. — Прим. ред.) в направлении населенного пункта Калиново-Борщеватое (под контролем ЛНР - ред.), в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", — сказал представитель Луганской народный республики.
Он уточнил, что обстрел территории республики велся из минометов калибром 120 миллиметров.
Ранее представитель ЛНР в СЦКК сообщал РИА Новости, что украинские силовики за полтора часа 16 раз нарушили режим тишины.
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Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет. За это время жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
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Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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