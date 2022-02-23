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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/obstrel-1774571312.html
Съемочная группа канала "Звезда" попала под обстрел ВСУ в пригороде Донецка
Съемочная группа канала "Звезда" попала под обстрел ВСУ в пригороде Донецка - РИА Новости, 23.02.2022
Съемочная группа канала "Звезда" попала под обстрел ВСУ в пригороде Донецка
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в пригороде Донецка, заявил официальный представитель Народной... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T19:03
2022-02-23T22:51
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в пригороде Донецка, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."По оперативной информации, в ходе работы на месте разрушений жилых домов в районе Спартака съемочная группы журналистов ТК "Звезда" попала под обстрел украинских боевиков из 56-й бригады", — сказал он.Информация о происшествии уточняется.Позднее на сайте телеканала "Звезда" уточнили, что съемочная группа программы "Главное" попала под обстрел во время съемок для сюжета в районе Спартака в пригороде Донецка. Корреспондент Виталий Акиньшин направился туда для того, чтобы снимать местных жителей, которые не покинули зону конфликта. На опубликованном каналом ролике показано, как сопровождающий журналиста военный кричит ему лечь на землю, а через несколько секунд раздается взрыв.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/stskk-1774584482.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, признание днр и лнр в россии, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, киев, владимир путин
19:03 23.02.2022 (обновлено: 22:51 23.02.2022)
 
Съемочная группа канала "Звезда" попала под обстрел ВСУ в пригороде Донецка

Журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел со стороны ВСУ в пригороде Донецка

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в пригороде Донецка, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По оперативной информации, в ходе работы на месте разрушений жилых домов в районе Спартака съемочная группы журналистов ТК "Звезда" попала под обстрел украинских боевиков из 56-й бригады", — сказал он.
Информация о происшествии уточняется.
Позднее на сайте телеканала "Звезда" уточнили, что съемочная группа программы "Главное" попала под обстрел во время съемок для сюжета в районе Спартака в пригороде Донецка. Корреспондент Виталий Акиньшин направился туда для того, чтобы снимать местных жителей, которые не покинули зону конфликта. На опубликованном каналом ролике показано, как сопровождающий журналиста военный кричит ему лечь на землю, а через несколько секунд раздается взрыв.
Мина в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
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В ДНР заявили об обстрелах украинской армией трех населенных пунктов
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияКиевВладимир Путин
 
 
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