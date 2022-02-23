19:03 23.02.2022 (обновлено: 22:51 23.02.2022)
Съемочная группа канала "Звезда" попала под обстрел ВСУ в пригороде Донецка
Журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел со стороны ВСУ в пригороде Донецка
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в пригороде Донецка, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По оперативной информации, в ходе работы на месте разрушений жилых домов в районе Спартака съемочная группы журналистов ТК "Звезда" попала под обстрел украинских боевиков из 56-й бригады", — сказал он.
Информация о происшествии уточняется.
Позднее на сайте телеканала "Звезда" уточнили, что съемочная группа программы "Главное" попала под обстрел во время съемок для сюжета в районе Спартака в пригороде Донецка. Корреспондент Виталий Акиньшин направился туда для того, чтобы снимать местных жителей, которые не покинули зону конфликта. На опубликованном каналом ролике показано, как сопровождающий журналиста военный кричит ему лечь на землю, а через несколько секунд раздается взрыв.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Петр Попадюк