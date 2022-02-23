18:23 23.02.2022 (обновлено: 18:37 23.02.2022)
Военные ВСУ обстреляли трассу из Ясиноватой в Горловку, заявили в ДНР
Штаб обороны ДНР: украинские военные обстреляли трассу из Ясиноватой в Горловку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми украинскими силовиками совершали обстрел в Донецкой области
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками совершали обстрел в Донецкой области
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли трассу по направлению из Ясиноватой в Горловку в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В 15.45 был зафиксирован прилёт тяжелого снаряда, жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. По данным штаба, о перекрытии трассы не сообщалось.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Наталья Макарова