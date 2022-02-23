14:13 23.02.2022 (обновлено: 14:35 23.02.2022)
Число обстрелов со стороны ВСУ увеличилось почти вдвое, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: число обстрелов со стороны ВСУ увеличилось почти вдвое
© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Количество обстрелов территории Луганской народной республики со стороны ВС Украины увеличилось практически вдвое, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате артобстрела села под Луганском были повреждены жилые дома домов.
"Количество обстрелов со стороны киевских агрессоров увеличилось практически вдвое, при этом активно применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение. Нашими наблюдателями зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня. Под обстрелы противника попали 29 населенных пунктов республики", - заявил Филипоненко.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Варвара Скокшина