12:00 23.02.2022 (обновлено: 12:06 23.02.2022)
Представители ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ в Старомихайловке
Представители ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ на электроподстанции в Старомихайловке
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Наблюдательная группа представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ремонтная бригада энергетиков попали под минометный обстрел ВСУ во время работ на электроподстанции в Старомихайловке, несмотря на гарантии безопасности украинской стороны, пострадавших нет.
"Наблюдательная группа представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада энергетиков попали под минометный обстрел ВФУ во время проведения ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции ПС-35 кВ "Чекист" в Старомихайловке, для которых украинская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии безопасности", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Детали уточняются, говорится в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Влада Копылова