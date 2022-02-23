https://ria.ru/20220223/obstrel-1774515360.html

Представители ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ в Старомихайловке

Представители ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ в Старомихайловке - РИА Новости, 23.02.2022

Представители ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ в Старомихайловке

Наблюдательная группа представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ремонтная... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:00

2022-02-23T12:00

2022-02-23T12:06

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Наблюдательная группа представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ремонтная бригада энергетиков попали под минометный обстрел ВСУ во время работ на электроподстанции в Старомихайловке, несмотря на гарантии безопасности украинской стороны, пострадавших нет."Наблюдательная группа представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада энергетиков попали под минометный обстрел ВФУ во время проведения ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции ПС-35 кВ "Чекист" в Старомихайловке, для которых украинская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии безопасности", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Детали уточняются, говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, донбасс