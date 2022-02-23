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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/obstrel-1774515360.html
Представители ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ в Старомихайловке
Представители ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ в Старомихайловке - РИА Новости, 23.02.2022
Представители ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ в Старомихайловке
Наблюдательная группа представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ремонтная... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:00
2022-02-23T12:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Наблюдательная группа представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ремонтная бригада энергетиков попали под минометный обстрел ВСУ во время работ на электроподстанции в Старомихайловке, несмотря на гарантии безопасности украинской стороны, пострадавших нет."Наблюдательная группа представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада энергетиков попали под минометный обстрел ВФУ во время проведения ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции ПС-35 кВ "Чекист" в Старомихайловке, для которых украинская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии безопасности", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Детали уточняются, говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/ukraina-1774507930.html
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Влада Копылова
Влада Копылова
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в мире, днр, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, донбасс
12:00 23.02.2022 (обновлено: 12:06 23.02.2022)
 
Представители ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ в Старомихайловке

Представители ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ на электроподстанции в Старомихайловке

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Наблюдательная группа представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ремонтная бригада энергетиков попали под минометный обстрел ВСУ во время работ на электроподстанции в Старомихайловке, несмотря на гарантии безопасности украинской стороны, пострадавших нет.
"Наблюдательная группа представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада энергетиков попали под минометный обстрел ВФУ во время проведения ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции ПС-35 кВ "Чекист" в Старомихайловке, для которых украинская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии безопасности", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Детали уточняются, говорится в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 11:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Во Франции не согласились с Байденом в оценке событий на Украине
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбасс
 
 
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