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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/obstrel-1774489777.html
В ДНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ
В ДНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.02.2022
В ДНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Спартак в ДНР, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T07:34
2022-02-23T09:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
признание днр и лнр в россии
владимир путин
денис пушилин
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Спартак в ДНР, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Народная милиция ДНР в Telegram сообщила, что в результате обстрела была повреждена летняя кухня в жилом доме, там начался пожар.Ситуация в Донбассе в последние недели обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Эта мера в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, руководители республик подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, владимир путин, денис пушилин, луганская народная республика, россия
07:34 23.02.2022 (обновлено: 09:24 23.02.2022)
 
В ДНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками населенного пункта Спартак

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Спартак в ДНР, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Выпущено пять мин калибром 82 мм", — говорится в заявлении.

Народная милиция ДНР в Telegram сообщила, что в результате обстрела была повреждена летняя кухня в жилом доме, там начался пожар.
Ситуация в Донбассе в последние недели обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Эта мера в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, руководители республик подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
Вчера, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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