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В ДНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ
В ДНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.02.2022
В ДНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Спартак в ДНР, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T07:34
2022-02-23T07:34
2022-02-23T09:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
признание днр и лнр в россии
владимир путин
денис пушилин
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Спартак в ДНР, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Народная милиция ДНР в Telegram сообщила, что в результате обстрела была повреждена летняя кухня в жилом доме, там начался пожар.Ситуация в Донбассе в последние недели обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Эта мера в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, руководители республик подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, владимир путин, денис пушилин, луганская народная республика, россия
07:34 23.02.2022 (обновлено: 09:24 23.02.2022)
В ДНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками населенного пункта Спартак