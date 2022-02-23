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В ЛНР назвали терактом обстрел, из-за которого погибли два мирных жителя

В ЛНР назвали терактом обстрел, из-за которого погибли два мирных жителя - РИА Новости, 23.02.2022

В ЛНР назвали терактом обстрел, из-за которого погибли два мирных жителя

Народная милиция Луганской народной республики назвала терактом обстрел автомобиля украинскими силовиками, в результате которого погибли двое мирных жителей. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:06

2022-02-23T01:06

2022-02-23T01:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

луганск

вооруженные силы украины

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики назвала терактом обстрел автомобиля украинскими силовиками, в результате которого погибли двое мирных жителей.Согласно заявлению, "материалы по факту совершенного теракта будут переданы представителям международных организаций, находящимся в республике", а также в генпрокуратуру ЛНР."Требуем от международных наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировать результат преступных действий украинских боевиков и добиться от Украины прекращения террора мирного населения республики", — также сообщается в заявлении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, луганская народная республика, луганск, вооруженные силы украины, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, смм обсе