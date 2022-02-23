01:06 23.02.2022 (обновлено: 01:07 23.02.2022)
В ЛНР назвали терактом обстрел, из-за которого погибли два мирных жителя
В ЛНР назвали терактом обстрел автомобиля, из-за которого погибли два мирных жителя
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики назвала терактом обстрел автомобиля украинскими силовиками, в результате которого погибли двое мирных жителей.
"Украина продолжает террор мирного населения Донбасса, нанося удары по территории нашей республики. Сегодня каратели... совершили террористический акт, целенаправленно обстреляв из ПТРК гражданский автомобиль в населенном пункте Березовское, в результате чего погибли два мирных жителя", — говорится в заявлении.
Согласно заявлению, "материалы по факту совершенного теракта будут переданы представителям международных организаций, находящимся в республике", а также в генпрокуратуру ЛНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Никита Стома