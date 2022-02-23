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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/obstrel-1774474392.html
В ЛНР назвали терактом обстрел, из-за которого погибли два мирных жителя
В ЛНР назвали терактом обстрел, из-за которого погибли два мирных жителя - РИА Новости, 23.02.2022
В ЛНР назвали терактом обстрел, из-за которого погибли два мирных жителя
Народная милиция Луганской народной республики назвала терактом обстрел автомобиля украинскими силовиками, в результате которого погибли двое мирных жителей. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:06
2022-02-23T01:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
луганск
вооруженные силы украины
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики назвала терактом обстрел автомобиля украинскими силовиками, в результате которого погибли двое мирных жителей.Согласно заявлению, "материалы по факту совершенного теракта будут переданы представителям международных организаций, находящимся в республике", а также в генпрокуратуру ЛНР."Требуем от международных наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировать результат преступных действий украинских боевиков и добиться от Украины прекращения террора мирного населения республики", — также сообщается в заявлении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774188009.html
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в мире, луганская народная республика, луганск, вооруженные силы украины, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, смм обсе
01:06 23.02.2022 (обновлено: 01:07 23.02.2022)
 
В ЛНР назвали терактом обстрел, из-за которого погибли два мирных жителя

В ЛНР назвали терактом обстрел автомобиля, из-за которого погибли два мирных жителя

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики назвала терактом обстрел автомобиля украинскими силовиками, в результате которого погибли двое мирных жителей.

"Украина продолжает террор мирного населения Донбасса, нанося удары по территории нашей республики. Сегодня каратели... совершили террористический акт, целенаправленно обстреляв из ПТРК гражданский автомобиль в населенном пункте Березовское, в результате чего погибли два мирных жителя", — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, "материалы по факту совершенного теракта будут переданы представителям международных организаций, находящимся в республике", а также в генпрокуратуру ЛНР.
"Требуем от международных наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировать результат преступных действий украинских боевиков и добиться от Украины прекращения террора мирного населения республики", — также сообщается в заявлении.
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
Вчера, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияСММ ОБСЕ
 
 
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