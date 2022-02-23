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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/obstrel-1774472409.html
В ДНР сообщили о новом обстреле со стороны ВСУ
В ДНР сообщили о новом обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.02.2022
В ДНР сообщили о новом обстреле со стороны ВСУ
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново в ДНР с применением орудий запрещенного минскими соглашениями калибра, сообщило представительство... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:38
2022-02-23T00:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
владимир зеленский
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново в ДНР с применением орудий запрещенного минскими соглашениями калибра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донбасс, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, коминтерново, россия
00:38 23.02.2022 (обновлено: 00:47 23.02.2022)
 
В ДНР сообщили о новом обстреле со стороны ВСУ

В ДНР сообщили об обстреле ВСУ населенного пункта Коминтерново

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново в ДНР с применением орудий запрещенного минскими соглашениями калибра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... населенный пункт Водяное - населенный пункт Коминтерново: выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
Вчера, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинКоминтерновоРоссия
 
 
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