https://ria.ru/20220223/obse-1774554798.html

В Раде зарегистрировали проект обращения к ОБСЕ для исключения России

В Раде зарегистрировали проект обращения к ОБСЕ для исключения России - РИА Новости, 23.02.2022

В Раде зарегистрировали проект обращения к ОБСЕ для исключения России

Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к ОБСЕ зарегистрирован на сайте украинского парламента, из названия следует, что депутаты будут просить РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:44

2022-02-23T16:44

2022-02-23T17:11

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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к ОБСЕ зарегистрирован на сайте украинского парламента, из названия следует, что депутаты будут просить исключить РФ из состава организации."Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу исключения Российской Федерации из состава членов организации…", - говорится в названии документа, который зарегистрирован на сайте парламента.Текст самого документа пока отсутствует. Автор инициативы - внефракционный депутат Оксана Савчук.

https://ria.ru/20220223/obraschenie-1774550249.html

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Петр Попадюк

украина, в мире, россия, обсе, верховная рада украины, европа