https://ria.ru/20220223/obse-1774554798.html
В Раде зарегистрировали проект обращения к ОБСЕ для исключения России
В Раде зарегистрировали проект обращения к ОБСЕ для исключения России - РИА Новости, 23.02.2022
В Раде зарегистрировали проект обращения к ОБСЕ для исключения России
Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к ОБСЕ зарегистрирован на сайте украинского парламента, из названия следует, что депутаты будут просить РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:44
2022-02-23T16:44
2022-02-23T17:11
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к ОБСЕ зарегистрирован на сайте украинского парламента, из названия следует, что депутаты будут просить исключить РФ из состава организации."Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу исключения Российской Федерации из состава членов организации…", - говорится в названии документа, который зарегистрирован на сайте парламента.Текст самого документа пока отсутствует. Автор инициативы - внефракционный депутат Оксана Савчук.
https://ria.ru/20220223/obraschenie-1774550249.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, обсе, верховная рада украины, европа
16:44 23.02.2022 (обновлено: 17:11 23.02.2022)
В Раде зарегистрировали проект обращения к ОБСЕ для исключения России
В Раде зарегистрировали проект обращения к ОБСЕ для исключения России из организации