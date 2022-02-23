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В Раде зарегистрировали проект обращения к ОБСЕ для исключения России
В Раде зарегистрировали проект обращения к ОБСЕ для исключения России - РИА Новости, 23.02.2022
В Раде зарегистрировали проект обращения к ОБСЕ для исключения России
Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к ОБСЕ зарегистрирован на сайте украинского парламента, из названия следует, что депутаты будут просить РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:44
2022-02-23T17:11
украина
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россия
обсе
верховная рада украины
европа
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к ОБСЕ зарегистрирован на сайте украинского парламента, из названия следует, что депутаты будут просить исключить РФ из состава организации."Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу исключения Российской Федерации из состава членов организации…", - говорится в названии документа, который зарегистрирован на сайте парламента.Текст самого документа пока отсутствует. Автор инициативы - внефракционный депутат Оксана Савчук.
https://ria.ru/20220223/obraschenie-1774550249.html
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украина, в мире, россия, обсе, верховная рада украины, европа
16:44 23.02.2022 (обновлено: 17:11 23.02.2022)
 
В Раде зарегистрировали проект обращения к ОБСЕ для исключения России

В Раде зарегистрировали проект обращения к ОБСЕ для исключения России из организации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к ОБСЕ зарегистрирован на сайте украинского парламента, из названия следует, что депутаты будут просить исключить РФ из состава организации.
"Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу исключения Российской Федерации из состава членов организации…", - говорится в названии документа, который зарегистрирован на сайте парламента.
Текст самого документа пока отсутствует. Автор инициативы - внефракционный депутат Оксана Савчук.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:13
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН
Опубликовано: Петр Попадюк
 
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