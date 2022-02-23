14:42 23.02.2022 (обновлено: 17:57 23.02.2022)
Более 70 процентов россиян поддерживают признание ЛНР и ДНР, показал опрос
ВЦИОМ: 73 процента россиян поддерживают признание независимости ЛНР и ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка возлагают цветы к могиле главы Донецкой народной республики Александра Захарченко
Жители Донецка возлагают цветы к могиле главы Донецкой народной республики Александра Захарченко
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Большинство россиян (73%) поддерживают решение о признании независимости ЛНР и ДНР, 78% - поддерживают подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками, следует из исследования ВЦИОМ об отношении россиян к решению о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, 73% ответили, что скорее поддерживают, 16% - скорее не поддерживают, 11% - затруднились с ответом.
Также 78% поддержали решение президента Владимира Путина о подписании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками, 14% - не поддержали.
Опрос проведён 22 февраля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Исследование проводилось методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Петр Попадюк