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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/nezavisimost-1774536048.html
Более 70 процентов россиян поддерживают признание ЛНР и ДНР, показал опрос
Более 70 процентов россиян поддерживают признание ЛНР и ДНР, показал опрос - РИА Новости, 23.02.2022
Более 70 процентов россиян поддерживают признание ЛНР и ДНР, показал опрос
Большинство россиян (73%) поддерживают решение о признании независимости ЛНР и ДНР, 78% - поддерживают подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:42
2022-02-23T17:57
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
россия
вциом
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Большинство россиян (73%) поддерживают решение о признании независимости ЛНР и ДНР, 78% - поддерживают подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками, следует из исследования ВЦИОМ об отношении россиян к решению о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, 73% ответили, что скорее поддерживают, 16% - скорее не поддерживают, 11% - затруднились с ответом.Также 78% поддержали решение президента Владимира Путина о подписании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками, 14% - не поддержали.Опрос проведён 22 февраля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.Исследование проводилось методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220223/mobilizatsiya-1774536152.html
https://ria.ru/20220223/konflikt-1774521392.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, россия, вциом, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика
14:42 23.02.2022 (обновлено: 17:57 23.02.2022)
 
Более 70 процентов россиян поддерживают признание ЛНР и ДНР, показал опрос

ВЦИОМ: 73 процента россиян поддерживают признание независимости ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка возлагают цветы к могиле главы Донецкой народной республики Александра Захарченко
Жители Донецка возлагают цветы к могиле главы Донецкой народной республики Александра Захарченко - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Донецка возлагают цветы к могиле главы Донецкой народной республики Александра Захарченко
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Большинство россиян (73%) поддерживают решение о признании независимости ЛНР и ДНР, 78% - поддерживают подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками, следует из исследования ВЦИОМ об отношении россиян к решению о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, 73% ответили, что скорее поддерживают, 16% - скорее не поддерживают, 11% - затруднились с ответом.
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 14:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин рассказал о мобилизации в ДНР
Также 78% поддержали решение президента Владимира Путина о подписании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками, 14% - не поддержали.
Опрос проведён 22 февраля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Исследование проводилось методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреРоссияВЦИОМВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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