https://ria.ru/20220223/nezavisimost-1774536048.html

Более 70 процентов россиян поддерживают признание ЛНР и ДНР, показал опрос

Более 70 процентов россиян поддерживают признание ЛНР и ДНР, показал опрос - РИА Новости, 23.02.2022

Более 70 процентов россиян поддерживают признание ЛНР и ДНР, показал опрос

Большинство россиян (73%) поддерживают решение о признании независимости ЛНР и ДНР, 78% - поддерживают подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:42

2022-02-23T14:42

2022-02-23T17:57

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

в мире

россия

вциом

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774338413_0:266:3167:2047_1920x0_80_0_0_3dff667be33ff5150439ee17399a5824.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Большинство россиян (73%) поддерживают решение о признании независимости ЛНР и ДНР, 78% - поддерживают подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками, следует из исследования ВЦИОМ об отношении россиян к решению о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, 73% ответили, что скорее поддерживают, 16% - скорее не поддерживают, 11% - затруднились с ответом.Также 78% поддержали решение президента Владимира Путина о подписании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками, 14% - не поддержали.Опрос проведён 22 февраля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.Исследование проводилось методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220223/mobilizatsiya-1774536152.html

https://ria.ru/20220223/konflikt-1774521392.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, россия, вциом, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика