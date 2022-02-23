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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/nato-1774599820.html
Пентагон направит истребители и вертолеты на усиление НАТО в Европе
Пентагон направит истребители и вертолеты на усиление НАТО в Европе - РИА Новости, 24.02.2022
Пентагон направит истребители и вертолеты на усиление НАТО в Европе
США направляют на усиление восточного фланга НАТО до восьми новейших истребителей F-35 и три десятка ударных вертолетов AH-64 на фоне напряженности вокруг... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-23T23:44
2022-02-24T00:19
сша
пентагон
нато
восточная европа
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США направляют на усиление восточного фланга НАТО до восьми новейших истребителей F-35 и три десятка ударных вертолетов AH-64 на фоне напряженности вокруг Украины, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Кирби добавил, что 20 ударных вертолетов будут направлены из Германии в страны Балтии, еще 12 - из Греции в Польшу. Помимо этого, США направляют в Прибалтику батальонную тактическую группу численностью в 800 военнослужащих, повторил он.Усиление, по словам Кирби, носит временный характер.
https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774602728.html
сша
восточная европа
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сша, пентагон, нато, восточная европа, в мире
23:44 23.02.2022 (обновлено: 00:19 24.02.2022)
 
Пентагон направит истребители и вертолеты на усиление НАТО в Европе

Пентагон направит истребители F-35 и вертолеты AH-64 на усиление восточного фланга НАТО

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВертолет ВВС США AH-64
Вертолет ВВС США AH-64 - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Вертолет ВВС США AH-64
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США направляют на усиление восточного фланга НАТО до восьми новейших истребителей F-35 и три десятка ударных вертолетов AH-64 на фоне напряженности вокруг Украины, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Речь идет о переброске до восьми истребителей F-35 из Германии в несколько мест оперативного расположения на протяжении восточного фланга", - сказал он на брифинге для журналистов.
Кирби добавил, что 20 ударных вертолетов будут направлены из Германии в страны Балтии, еще 12 - из Греции в Польшу. Помимо этого, США направляют в Прибалтику батальонную тактическую группу численностью в 800 военнослужащих, повторил он.
Усиление, по словам Кирби, носит временный характер.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
00:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные обстреляли Горловку, заявили в Донецке
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАПентагонНАТОВосточная ЕвропаВ мире
 
 
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