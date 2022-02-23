https://ria.ru/20220223/nato-1774599820.html

Пентагон направит истребители и вертолеты на усиление НАТО в Европе

Пентагон направит истребители и вертолеты на усиление НАТО в Европе - РИА Новости, 24.02.2022

Пентагон направит истребители и вертолеты на усиление НАТО в Европе

США направляют на усиление восточного фланга НАТО до восьми новейших истребителей F-35 и три десятка ударных вертолетов AH-64 на фоне напряженности вокруг... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-23T23:44

2022-02-23T23:44

2022-02-24T00:19

сша

пентагон

нато

восточная европа

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США направляют на усиление восточного фланга НАТО до восьми новейших истребителей F-35 и три десятка ударных вертолетов AH-64 на фоне напряженности вокруг Украины, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Кирби добавил, что 20 ударных вертолетов будут направлены из Германии в страны Балтии, еще 12 - из Греции в Польшу. Помимо этого, США направляют в Прибалтику батальонную тактическую группу численностью в 800 военнослужащих, повторил он.Усиление, по словам Кирби, носит временный характер.

https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774602728.html

сша

восточная европа

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

сша, пентагон, нато, восточная европа, в мире