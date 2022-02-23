https://ria.ru/20220223/nastuplenie-1774505435.html

В Донецке предположили, когда ВСУ перейдут в наступление в Донбассе

В Донецке предположили, когда ВСУ перейдут в наступление в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022

В Донецке предположили, когда ВСУ перейдут в наступление в Донбассе

Вооруженные силы Украины, очевидно, пойдут в наступление, когда первый шок от признания Россией республик Донбасса пройдет, считает представитель правящего... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:42

2022-02-23T10:42

2022-02-23T11:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины, очевидно, пойдут в наступление, когда первый шок от признания Россией республик Донбасса пройдет, считает представитель правящего движения Донецкой народной республики, заместитель руководителя центрального исполкома общественного движения "Донецкая республика" по вопросам агитации и пропаганды Артем Тимченко."Вопрос очень серьезный. Я не сомневаюсь в том, что Киев будет наступать", — сказал Тимченко РИА Новости, добавив, что обстрелы продолжаются.По его предположению, это произойдет, "как только Киев отойдет от шока"."Киев где-то в глубине души рассчитывал на какое-то там очередное порицание его действий, на какую-то очередную глубокую озабоченность. Но вот он получил признание, сейчас он от этих своих эмоций первичных отойдет и, думаю, действительно будет наступление", — предположил Тимченко.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/kusturitsa-1774503757.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, донбасс