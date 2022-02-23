https://ria.ru/20220223/narusheniya-1774485915.html

В ЛНР сообщили, что ВСУ 114 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

В ЛНР сообщили, что ВСУ 114 раз за сутки нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 23.02.2022

В ЛНР сообщили, что ВСУ 114 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Украинские силовики 114 раз нарушили режим прекращения огня за сутки в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T04:02

2022-02-23T04:02

2022-02-23T04:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

луганская народная республика

луганск

вооруженные силы украины

признание днр и лнр в россии

владимир зеленский

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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики 114 раз нарушили режим прекращения огня за сутки в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно информации представительства, при украинские силовики использовали при обстреле и тяжелое вооружение .Ситуация в Донбассе в последние недели обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Эта мера в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, руководители республик подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать их независимость.Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донбасс, луганская народная республика, луганск, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, россия